Zoon van Caroline van der Plas laat zich uit over bedreigingen aan moeder: 'Juist dan moet je doorzetten'

Ze was een tijdje de held van Den Haag, Caroline van der Plas. Ze won de Provinciale Statenverkiezingen en stond een tijd lang bovenaan de peilingen met haar BoerBurgerBeweging. Sinds de aankondiging van de nieuwe partij van Pieter Omtzigt blijft haar partij een beetje rond de 12 zetels hangen in de peilingen.

Het politieke succes heeft ook een keerzijde. Caroline krijgt net als haar collega’s te maken met online haatberichten en bedreigingen. De dochters van D66’er Sigrid Kaag lieten onlangs weten dat ze liever hadden dat hun moeder ander werk gaat doen om deze reden. Dat zal wel gaan gebeuren want ze heeft aangekondigd niet meer terug te keren in de politiek.

Dreigbrief

De Telegraaf sprak in een uitgebreid interview met de zoon van Caroline van Der Plas, Kyle Grippeling. Ook de bedreigingen naar politici worden besproken. De zoon van Caroline snapt dat Kaag gestopt is, maar vindt dat ze door had moeten gaan: “Deze bedreigingen betekenen namelijk dat je de juiste dingen doet. Je zegt dingen die blijkbaar heel gevoelig liggen, dat kan niet onbesproken blijven. Juist dan moet je doorzetten.”

Wel is Grippeling meer op zijn hoede geworden sinds zijn moeder politica is geworden. Zo schrok hij zich een hoedje toen er een envelop waarop ‘WAARSCHUWING’ stond werd bezorgd: “Ik dacht het om een dreigbrief van een gek uit Oost-Europa ging”

De zoon van Caroline trok speciale handschoenen aan zodat zijn DNA niet op de brief terug te vinden zou zijn. Nadat hij de envelop had geopend bleek het om een verkeersboete te gaan. Zijn moeder en broer waren net op vakantie geweest in Slowakije.

Grafsteen

Toch krijgt ook Van der Plas te maken met serieuze bedreigingen vertelt haar zoon. Zo werd naar het postvak van zijn moeder in de Tweede Kamer een dreigbrief gestuurd. Daarop stond een grafsteen getekend en de datum waarop het zou gebeuren: “Dat was wel serieus en gaat een stuk verder dan haatberichten op Twitter” vertelt zoonlief.

Door alle bedreigingen naar politici is de zoon van de BBB-frontvrouw wel blij dat hij een andere achternaam heeft: “Mijn achternaam is nu wel handig.” Het is zeker handig, want Grippeling heeft nog geen haatberichten of bedreigingen aan zijn adres gehad. Toch wilde hij het interview geven onder zijn volledige naam.