DENK-lijsttrekker Stephan van Baarle confronteert Baudet met eerdere uitingen Israël

'Het is begrijpelijk dat de emoties hoog oplopen als gevolg van de recente, verschrikkelijke gebeurtenissen in Israël en in Gaza', begint Baudet. De partijleider spreekt vol medeleven na de recente gebeurtenissen en verschrikkelijke beelden die de wereld over gaan. 'Normale burgers die hun vader, moeder, broer, zussen, zoons en dochters zijn kwijtgeraakt aan blinde haat en geweld. Huiveringwekkend', voegt hij eraan toe. De politicus benadrukt echter dat dit niet het begin is geweest van de strijd.

'Totaal ongeloofwaardig'

Waar Baudet vooral wil aangeven dat er geen kant gekozen hoeft te worden in deze oorlog, probeert DENK-lijsttrekker, Stephan van Baarle, hier doorheen te prikken. 'De heer Baudet geeft namens Forum voor Democratie aan dat je niet binair jezelf zou moeten uitspreken voor één partij', aldus de politicus.

De lijstrekker van DENK geeft echter een aantal voorbeelden waaruit volgens hem blijkt dat FvD aan de kant van Israël staat. Bewijsstuk nummer één is volgens de politicus een foto van Baudet in een t-shirt van de Israël Defence Force (uit 2008). Maar daar houdt het niet op. Van Baarle: 'Het stemgedrag en ook de uitingen die de heer Baudet heeft laten zien, maken dit betoog totaal ongeloofwaardig.'

'Dom, teleurstellend, sukkelig'

Baudet is op z'n pik getrapt als hij met zijn neus op deze feiten wordt gedrukt. 'Meteen weer die partijpolitiek: ik heb iets gevonden, daarmee ga ik je om de oren slaan', antwoordt hij. De FvD'er stelt dat zijn partij zo objectief en inhoudelijk mogelijk naar de situatie kijkt. 'Dit is onze integere visie op wat er gaande is in de wereld. Dit is wat wij vinden.' Daarnaast denkt Baudet veel raakvlakken met de partij van Baarle te hebben over deze kwestie.

Van Baarle ziet dat anders en geeft aan dat DENK 'het opkomen voor de rechten van Palestijnen' erg belangrijk vindt. Daarbij zegt de DENK-lijsttrekker nogmaals dat FvD volgens hem altijd de kant heeft gekozen van de Israëlische regering.

'Ik vind het echt zo dom dit, zo teleurstellend, zo sukkelig', reageert Baudet. Volgens de FvD-partijleider is er bovendien sprake van 'voortschrijdend inzicht' bij zijn partij.

Met de woorden 'Ik laat me niet dom en sukkelig aanmeten door de heer Baudet' sluit Van Baarle het debat af.