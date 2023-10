Alec Baldwin: fatale schietpartij op filmset blijft hem achtervolgen

1. Halyna Anatoliivna Hutchins

Op een van de laatste foto’s uit haar leven stond cameravrouw Halyna Anatoliivna Hutchins naast de man die haar zou doden. De hoofdrolspeler uit hun film, Alec Baldwin, en zij hadden even vrij tijdens de opname van de western Rust. Dat gebeurde niet heel vaak. Het schema zat vol, het budget was voor Hollywoodbegrippen niet heel hoog, er moest haast worden gemaakt. Anders zou de film nooit afkomen.

De opnamen begonnen op 6 oktober 2021 in de heuvels van New Mexico. Er stonden 150 crewleden op de set. Regisseur Souza had maar 21 draaidagen. Cameravrouw Halyna Hutchins leek als een van de weinigen niet te lijden onder de hoge werkdruk op de set. Volgens vrienden en familieleden leefde ze de Amerikaanse droom, het was al een wonder dat ze op de set naast Baldwin stond. Hutchins werd op 10 april 1979 geboren als Halyna Anatoliivna Androsovych in het stadje Horodets in Rusland. Dat ligt tegenwoordig in Oekraïne en ze voelde zich Oekraïens. Haar vader moest in het leger, het gezin verhuisde naar een militaire basis bij Moermansk, de grootste stad bij de noordpoolcirkel. Hutchins kreeg er de liefde voor film omdat er ‘buiten niet zo veel was te doen’. Ze keek Ghostbusters, Gremlins en Die Hard I en II en het werd haar droom een beroemde cameravrouw in Amerika te worden.

Er zaten toch alleen losse flodders in het wapen? Hutchins bleef liggen op de grond. Bloed stoomde over de kerkvloer. Omstanders huilden, schreeuwden

Haar vader koos na zijn loopbaan in het leger voor Kiev als nieuwe woonplaats. Zijn dochter studeerde journalistiek en maakte documentaires over corruptie en andere gevaarlijke onderwerpen. Op een middag ontmoette Halyna de Amerikaan Matthew Hutchins. Ze werd verliefd, vloog van Kiev naar LA, trouwde en kreeg een visum voor het Beloofde Filmland.

Ze studeerde twee jaar aan het filminstituut in Los Angeles, deed klusjes op sets, kreeg banen als cameravrouw in low budget-producties. American Cinematographer rekende haar in 2019 tot een van de ‘rising stars’, een jaar later maakte ze naam met de superheldenfilm Archenemy. Hutchins wilde ook artistieke erkenning, de western Rust moest daarvoor zorgen. Het was een logische stap in een carrière die heel geleidelijk richting de top leek te gaan. Een collega zei: ‘Als ze was blijven leven dan had ze op een dag een Oscar gekregen.’

2. Alec Baldwin

De fatale scène werd op 21 oktober 2021 opgenomen in een kleine houten kerk in Bonanza Creek Ranch, bij de grote stad Santa Fe in New Mexico. Hoofdpersoon, producer en co-scenarioschrijver Alec Baldwin (63 toen) stond naast cameravrouw Halyna Hutchins op de set van Rust. Baldwin brak meer dan dertig jaar eerder door in films als Beetlejuice, Working Girl, The Hunt for Red October en Glengarry Glen Ross en werd een ster. Hij bleef altijd een A-naam, maar kreeg hernieuwde populariteit door een knaloranje Donald Trump te spelen in de satirische show Saturday Night Live. Republikeinen probeerden hem sindsdien te cancellen.

In 2021 besteedde Baldwin het grootste deel van zijn tijd aan de western Rust. In interviews noemde hij die film zijn ‘passieproject’. Hij speelde het personage Harlan Rust, een outlaw die het leven probeerde te redden van zijn jonge kleinzoon. In een van de laatste scènes was Rust gewond geraakt bij een vuurgevecht en hij zocht een schuilplaats in het kerkje. Twee mannen kwamen binnen om Rust te dwingen zich over te geven en er ontstond een vuurgevecht waarbij een Colt .45 zonder echte kogels moest worden gebruikt. Op pagina 87 van het script stond: ‘Rust houdt zich stil. Zijn hand beweegt bijna onmerkbaar. Haalt een Colt uit zijn holster.’

