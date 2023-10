SP-lijsttrekker Lilian Marijnissen: 'Timmermans heeft nog nooit contact opgenomen'

Frans Timmermans noemt Verenigd Links een nadrukkelijke uitgestoken hand naar andere linkse partijen. Hoe beantwoordt u die hand?

‘Ik heb hem nog nooit ontmoet. Hij heeft nog nooit contact opgenomen.’

Misschien heeft jullie beruchte campagnefilmpje voor de Europese verkiezingen, waarin hij werd neergezet als een Eurofiele veelvraat, ook niet erg bijgedragen aan dat contact.

‘Nou, ik denk dat die historie nog verder teruggaat. Timmermans was bij de PvdA vroeger de hardliner van niet samenwerken met de SP, hij was echt voor een boycot. Dus ik vind het hartstikke goed en positief dat hij die lijn heeft verlaten. Heel verstandig.’

Maar ziet u zichzelf ooit onderdeel uitmaken van Verenigd Links?

‘Ik kan tegenwoordig niet meer zoveel met de term ‘links’. Wij kunnen prima samenwerken met de PvdA en GroenLinks als het gaat over bijvoorbeeld het bouwen van meer sociale huur of het minimumloon. We hebben samen opgetrokken rond de dividendbelasting. Allemaal prima. Maar zij hebben bijvoorbeeld over het klimaat echt voor een andere koers gekozen. Ik zie het klimaat inmiddels als een van de grootste ongelijkmakers in de samenleving. Als wij bijvoorbeeld voorstellen doen voor het verlagen van accijnzen of het de belasting op gas, stemmen zij altijd tegen. Zij willen hogere kosten voor mensen om die klimaatmaatregelen af te dwingen. Ik vind dat absoluut niet de weg. Het zorgt voor veel oneerlijkheid en ongelijkheid. Je legt de rekening bij gewone mensen, bij het individu, terwijl je een systeemoplossing moet bewerkstelligen. Ik zie ze dezelfde fouten maken die ze eerder maakten bij de liberalisering van onder meer de energie, waarvan ze inmiddels zelf ook zeggen dat het niet zo handig was. Nu liberaliseren ze het klimaatbeleid. Inclusief subsidies aan private bedrijven die vervolgens met belastinggeld winst maken, waarna de aandeelhouders het opstrijken. Wij zeggen: als je dat al doet, willen we er minstens zeggenschap voor terug. Ze steunen ook al die pesttaxen: al die individuele taxen op bijvoorbeeld plastic of autorijden. Ik vind het heel liberaal om zo naar klimaatbeleid te kijken. Wij zouden het veel liever gezamenlijk aanpakken, zoals we ook ooit de riolering hebben aangepakt. Het klimaat is ook zo’n enorme opgave, dat zullen we collectief moeten doen. Collectief huizen isoleren, dat soort dingen. En dan zie toch heel grote verschillen tussen ons. Dat geldt ook voor arbeidsmigratie. Als jij wilt opkomen voor de werkende klasse, dan grijp je nu in en zet je daar een stop op. Mensen worden tegen elkaar uitgespeeld. Zij zijn fan van open grenzen binnen de Europese Unie, wij niet. Want dan kunnen werkgevers ongebreideld mensen hierheen halen. De lusten zijn voor het bedrijfsleven, de lasten gaan naar de samenleving, want waar moeten die mensen bijvoorbeeld wonen, er zijn nauwelijks huizen.’