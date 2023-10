Geert Wilders reageert fel op VVD na wegsturen Soumaya Sahla

De PVV-lijsttrekker was vanaf het begin hevig verontwaardigd over de keuze van de VVD om met Soumaya Sahla te gaan werken. Ze werd immers in 2005 veroordeeld tot een jarenlange gevangenisstraf wegens deelname aan de terroristische organisatie de Hofstadgroep. Deze groep moslimterroristen hadden na de moord op Theo van Gogh ook Geert Wilders als doelwit gekozen. Toch is deze veroordeling van Sahla niet de reden waarom de VVD haar heeft geschrapt als lid. En precies dát steekt bij Wilders.

Wilders is furieus over de terugkeer van ex-Hofstadgroeplid Soumaya Sahla bij de VVD, blijkt uit een bericht dat hij heeft geplaatst op zijn X-account. Daarop schrijft hij: 'VVD haalt veroordeelde moslimterrorist terug. Ze was lid van de Hofstadgroep die mij wilde vermoorden. Een soort van Nederlandse Hamas. Tuig dus.' Bekijk ook Wilders hekelt terugkomst ex-moslimterroriste Soumaya Sahla bij VVD

Op X schrijft de PVV-leider: 'Wat een blamage voor de VVD dat zich jarenlang heeft ingelaten met een veroordeelde moslimterrorist, mijn jarenlange verzet daartegen in de Tweede Kamer negeerde, en pas tot royement overgaat nadat haar eigen oud-partijleider is opgelicht.' Hiermee doelt de PVV'er op Frits Bolkestein, erelid van de VVD. Soumaya Sahla zou zo'n 85.000 euro van haar voormalige VVD-mentor hebben ontfutseld.

Eindelijk is #SoumayaSahla geroyeerd door de VVD. De veroordeelde moslimterroriste van de Hofstadgroep die mij wilde vermoorden. En nu ook Frits Bolkestein blijkt te hebben opgelicht. Ongelooflijk dat de VVD zich ooit met een veroordeelde terrorist heeft ingelaten. https://t.co/Cql8kjyzTS — Geert Wilders (@geertwilderspvv) October 30, 2023

Ondanks het feit dat Soumaya Sahla in 2004 lid was van de Hofstad groep en hiervoor veroordeeld werd, kreeg zij een kans bij de VVD. Ze kreeg een functie als deradicaliseringsexpert. In 2022 ontstond er een echter een heleboel commotie rondom Sahla in de Kamer. Wilders was woest, aangezien hij ooit doelwit was van deze Hofstadgroep. Toch kreeg Sahla dit jaar wederom een kans bij de VVD. En wéér loopt het niet goed af voor Soumaya Sahla. Bekijk ook 'Soumaya Sahla ontfutselde voormalig VVD-mentor Frits Bolkestein 85.000 euro'

Dilan Yesilgöz

Afgelopen weekend deelde de VVD-lijsttrekker Yesilgöz een foto waarop zij is te zien met verschillende internationale contacten. 'Eén front tegen terreur. Zowel tegen de georganiseerde misdaad als tegen terrorisme', schreef Dilan Yesilgöz erbij. Voor Wilders een inkoppertje: 'Eén front tegen terreur? Laat me niet lachen. Je hebt tot vandaag jarenlang een veroordeelde moslimterrorist in je eigen partij getolereerd en niet geroyeerd omdat haar terreurgroep Kamerleden als ik wilde vermoorden maar omdat je oud-partijleider werd opgelicht.’