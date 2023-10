'Soumaya Sahla ontfutselde voormalig VVD-mentor Frits Bolkestein 85.000 euro'

Volgens de familie Bolkestein heeft Soumaya Sahla zo'n 85.000 euro van haar voormalig mentor ontfutseld. Tegen het opinieblad HP/De Tijd ontkent Sahla dat ze heeft 'geprofiteerd' van de inmiddels hoogbejaarde en zieke Frits Bolkestein. Ze erkent wél dat ze geld heeft ontvangen, maar volgens haar was dit geld bedoeld om haar te helpen haar 'talenten te ontplooien'. Hoogleraar Andreas Kinneging - Soumaya Sahla's promotor - bevestigt dit.

Wilders is furieus over de terugkeer van ex-Hofstadgroeplid Soumaya Sahla bij de VVD, blijkt uit een bericht dat hij heeft geplaatst op zijn X-account. Daarop schrijft hij: 'VVD haalt veroordeelde moslimterrorist terug. Ze was lid van de Hofstadgroep die mij wilde vermoorden. Een soort van Nederlandse Hamas. Tuig dus.' Bekijk ook Wilders hekelt terugkomst ex-moslimterroriste Soumaya Sahla bij VVD

Reactie VVD

De VVD heeft in een verklaring op hun eigen website bevestigd dat het lidmaatschap van Sahla is opgezegd. 'De reden voor de opzegging is het zojuist verschenen artikel van HP/De Tijd, waarin de familie Bolkestein meldt dat mevrouw Sahla ons erelid Frits Bolkestein in een kwetsbare periode grote geldbedragen heeft ‘ontfutseld’. De VVD heeft hierover contact met de familie Bolkestein.

De voorzitter van de partij, Eric Wetzels schrijft in de verklaring: 'Wij hebben als partij mevrouw Sahla een tweede kans gegeven, wat niet altijd eenvoudig was gezien haar veroordeling voor terrorisme. Nu blijkt dat zij ons erelid Frits Bolkestein grote geldbedragen heeft ontfutseld in een voor hem kwetsbare periode. Daarmee heeft zij die tweede kans in onze ogen op moreel uiterst laakbare wijze verprutst. Daarom is er voor haar geen plaats meer in onze partij.'