Dilan Yesilgöz: 'Politici zijn er om te dienen'

Wat is voor u de komende jaren het belangrijkste als lijsttrekker van de VVD?

‘Een paar dingen: het is ontzettend belangrijk dat we niet zoals in de afgelopen jaren in de politiek zo met onszelf bezig zijn. Het moet gaan over waar men in de samenleving wakker van ligt. Ik vind dat wij er zijn om te dienen, dan moet je kijken naar wat er aan de hand is en waar we het verschil kunnen maken voor de mensen. Wees altijd eerlijk als politiek, ook als je bepaalde dingen niet kan waarmaken. Er moet transparantie en eerlijkheid zijn over de keuzes die er worden gemaakt.’

Waar gaat u de komende tijd het verschil in proberen te maken?

‘Op dit moment liggen mensen met een prima baan wakker of ze financieel gezien het einde van die maand wel gaan halen. Men denkt: al m’n vaste lasten stijgen, straks heb ik een tegenvaller, zak ik door het ijs en kan ik het niet meer rondkrijgen. Dit zijn de dingen waar het de komende tijd echt over moet gaan. Niet alleen in woorden, maar vooral wat gaan we concreet hiertegen doen als partij, hoe gaan we het waarmaken en betalen? Wat centraal moet staan, is een politiek die moet dienen en niet bezig moet zijn met zichzelf. We moeten goed kijken hoe we de stijging van de vaste lasten kunnen temperen of verlichten op een verstandige duurzame manier. Je moet zorgen dat je het fikst voor de mensen.’