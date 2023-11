Wilders presenteert zich als de redelijkheid zelve in gesprek met Plasterk

Showbizz

Rockgod Ad Vandenberg: ‘Ik wil die energie op en neer voelen stuiteren’

Met zijn band Vandenberg scoorde hij de wereldhit Burning Heart, met Whitesnake speelde hij jaren voor uitverkochte stadions. Nu is Ad Vandenberg (69), algemeen beschouwd als een van de beste rockgitaristen ter wereld, terug met een nieuwe versie van Vandenberg, waarmee hij nu door Nederland tourt en in het voorjaar door de VS. ‘Het punt is dat iedere band zichzelf een te gekke band vindt.’