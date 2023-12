Dit gaven de partijen uit aan online advertenties tijdens de verkiezingscampagne

Mens & Maatschappij

De beste boeken over true crime van dit moment

Het is nu een wijdverbreid cultureel fenomeen, maar het true crimegenre begon op het papier. Truman Capote's veelgeprezen In Cold Blood, gepubliceerd in 1966, wordt door velen beschouwd als het originele true crime-boek, terwijl de tv-serie Making a Murderer en White House Farm beide boeken waren voordat ze op onze schermen verschenen. Als je op de hoogte bent van je favoriete podcast over true crime en je afvraagt ​​waar je heen moet, dan is hier onze selectie van de beste boeken over misdaad, van massamoorden tot bedrijfsschandalen.