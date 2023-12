Drie keer is scheepsrecht: Martin Bosma (PVV) nieuwe Kamervoorzitter

De strijd ging tussen Tom van der Lee (GL/PvdA) en Martin Bosma. De PVV'er had twee stemrondes nodig om de hamer in handen te krijgen. In de eerste stemronde haalde Bosma 71 stemmen binnen en Van der Lee 61. Doordat geen van beide kandidaten de absolute meerderheid behaalde, kwam er een tweede stemronde. In die stemronde behaalde Bosma 75 stemmen en GL/PvdA'er Tom van der Lee 66.

@media (max-width: 679px){#fig-657be4f6a09e9 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-657be4f6a09e9 img{#fig-657be4f6a09e9 img.lazyloading{width: 75px;height: 75px;}}@media (min-width: 680px)#fig-657be4f6a09e9 img.lazyloading{background: #eee;}#fig-657be4f6a09e9 img{#fig-657be4f6a09e9 img.lazyloading{width: 100px;height: 100px;}} Bosma deed namelijk in 2016 en 2021 ook al een gooi naar het Kamervoorzitterschap, maar zonder succes. Gaat het de PVV'er dan nu eindelijk wél lukken om beslag te leggen op die felbegeerde voorzittershamer? En wie is Martin Bosma eigenlijk? Bekijk ook PVV’er Martin Bosma wil wéér Kamervoorzitter worden, is driemaal scheepsrecht?

Opvallend was dat er ook Kamerleden hebben gestemd op VVD'er Roelien Kamminga, zij had zich niet kandidaat gesteld. In de eerste ronde ontving zij 12 stemmen en in de tweede ronde 5.

Voor Bosma was het in ieder geval een heugelijke avond. Hij droeg zijn overwinning op aan alle PVV'ers die zijn buitengesloten en in persoonlijke problemen zijn gekomen door hun politieke keuze: 'En er is niemand die een grotere prijs heeft betaald dan Geert Wilders.'

Tom van der Lee liet weten het 'natuurlijk jammer' te vinden. 'Dit parlement is van rechtse signatuur, dan is het best logisch dat een Kamermeerderheid voor Martin Bosma kiest', aldus Van der Lee.