Wybren van Haga gelooft niet in een kabinet mét de PVV

Showbizz

Countryzanger Oliver Anthony: de rechtse stem van het Amerikaanse klootjesvolk

Met zijn knauwende, emotionele stem trekt hij van leer tegen politici die geen moer geven om de gewone Amerikaan. Zelf omschrijft Christopher Anthony Lunsford, artiestennaam Oliver Anthony, zich als ‘just some idiot and his guitar’, maar zijn repertoire is enorm populair in de VS. Nu probeert zowel rechts als links hem voor het karretje te spannen. En hoe verhoudt hij zich tot de rechtse zangers Aaron Lewis en Jason Aldean?