Wybren van Haga: ‘Ik zit in een gevangenis hier’

Nieuwe Revu ontmoet Wybren van Haga

Waar? In de Tweede Kamer.

Iets genuttigd? Een koffie voor Wybren, water voor de interviewer.

Verder nog iets? Wybren is oud-commando. ‘Dat was anderhalf jaar een heel mooie tijd en ik ben daardoor heropgevoed,’ zegt hij. ‘Ik ben daar met de grond gelijkgemaakt, maar voor mij is dat heel goed geweest. Je haalt je groene baret niet als je geen respect hebt voor andere mensen, als je arrogant bent. Dat kan gewoon niet. Ik ben er heel dankbaar voor.’

Nul zetels bij de verkiezingen. Hoeveel stemmen kwam je tekort?

‘Iets van 16.000. Maar het is zoals het is. Wij hebben kennelijk een verhaal dat niet appelleert aan proteststemmers. Ik ben benieuwd wat voor een kabinet er komt.’

Wat denk je?

‘Niemand wil echt met de PVV samenwerken. Ze zeggen dat ze constructief zijn, dat ze graag willen, dat de kiezer gerespecteerd moet worden. Maar het gaat niet lukken, want als NSC meedoet, zijn zij voor altijd afgeschreven. Dan kan Geert Wilders hoog of laag springen, maar dan krijgt ie het niet rond.’

Waarom zou NSC niet meedoen?

‘Iedereen die met de PVV in zee gaat en een linkse achterban heeft, verliest. Bij Pieter Omtzigt is integriteit zijn kernwaarde. Dat is waar hij op tamboereert. Dan kun je niet in zee gaan met iemand die het over kopvoddentaks heeft.’

Waarom niet?

‘Ik denk dat het ‘m gewoon niet gaat worden. Ik denk dat het politiek strategisch zo gaat dat Pieter wel gaat praten en ‘alles doet om eruit te komen’, maar het is politieke zelfmoord om met de PVV in zee te gaan.’

En wat wordt het dan?

‘Dan wordt het GroenLinks-PvdA, VVD, NSC, en BBB erbij voor de Eerste Kamerzetels.’

Niet D66?

‘Die hebben zó’n klap gehad, en ik denk dat iedereen helemaal klaar is met D66.’

‘Wat die hele klimaatgekte aangaat, dat is natuurlijk echt… Dat is de nieuwe religie. Een religieuze obsessie.’

Rob Jetten was toch zo lekker bezig als minister voor Klimaat en Energie met z’n klimaatmiljarden? Die moet hij nog uitgeven.

‘Ik mag Rob als persoon heel graag. Het is een ontzettend aardige kerel, maar hij is volslagen incompetent als minister. Hij weet het verschil tussen volt en ampère niet en dan moet uitgerekend híj de energietransitie vormgeven. Wat die hele klimaatgekte aangaat, dat is natuurlijk echt… Dat is de nieuwe religie. Een religieuze obsessie.’

Maar jij denkt dus dat het een kabinet Timmermans wordt?

‘Ik denk het wel. VVD en NSC gaan dat wel doen.’

Dan krijgen we nog meer ontgoocheling bij rechtsere kiezers, die dan helemáál geen vertrouwen meer hebben in de politiek.

‘Natuurlijk, maar dat is nu al zo. Er circuleren lijstjes op internet met de leugens van Rutte. Je vergeet hoeveel het er waren, maar als je dat lijstje ziet, zijn dat een stuk of 40 dingen waar ie gewoon keihard over gelogen heeft. Hoe is het mogelijk dat je dan toch elke verkiezing weer beloond wordt met zoveel zetels? Het is verbijsterend hoe vergevingsgezind de kiezer is. In heel veel van de app-groepen waar ik in zit, zijn mensen nog steeds boos over het coronaschandaal waar geen parlementaire enquête over komt. Dat is allemaal netjes in de doofpot gestopt. De Pfizer-contracten zijn niet openbaar, de OMT-opnames, waar wij een juridische procedure over hebben aangespannen, ook niet. Al die partijen die nu gewonnen hebben, schreeuwden om het hardst tegen mij: “Waarom laat je je niet vaccineren? Het is maar een heel klein prikje. Je doet het voor een ander.” Dat is complete onzin. De PVV, D66, de VVD, al die lui, die vrijheid in hun grondbeginselen hebben staan, die waren toen niet vrij. Die waren toen voor méér overheid. En de overheid moest het maar harder aanpakken. Meer lockdowns.’

Hoe beleefde je de verkiezingsavond?

‘Ik was in Driebergen in een heel mooi restaurant.’

En dan is het 21.00 uur en komt de eerste exitpoll. En dan? Ontgoocheling?

‘Ja, het is ontzettend jammer. Ik vind het vreselijk voor onze medewerkers, want die raken hun baan kwijt. We hebben nog lang nagepraat met medewerkers en het campagneteam. Medewerkers waren aan het huilen. En dan is het ook mijn rol, vind ik, als partijleider, om mensen te troosten. Ik was om 6.00 uur thuis.’

Zorgt deze uitslag voor het einde van de partij?

‘Nee, zeker niet. Mensen worden steeds ontevredener en die hele groep met ontevreden kiezers heeft eerst massaal BBB gestemd en is toen massaal overgegaan naar de PVV. Het moet nog iets erger worden. Mensen moeten écht honger hebben en kou lijden en dan gaan ze zich realiseren dat het beter is als we een wat meer libertaire koers varen. Waarbij geldt: als jij werkt, krijg jij geld. Als je twee keer zo hard werkt, verdien je twee keer zoveel geld. Ik denk dat velen er wel klaar mee zijn dat mensen vanuit Nigeria of Pakistan de grens over rennen en hier een sociale huurwoning krijgen. Alleen de PVV gaat dat niet voor ze oplossen. En het is doodzonde dat het met Forum voor Democratie is misgegaan, want toen ze groot werden, was dat een partij die precies dat wilde oplossen.’

Je bent daar natuurlijk zelf weggegaan.

‘Dat ging meer over de manier waarop, door de verwijzingen naar de Tweede Wereldoorlog. Maar de kiezer kiest op personen.’

Ben je dan te weinig aansprekend?

‘Ik denk het. Ik ben geen flamboyant figuur. Ik ben niet iemand van grote uitspraken of oneliners. Ik opereer ook liever onder de radar. Ik vind het prima om een bescheidener rol te spelen als ik daarmee resultaat bereik. Ik ben mijn hele leven voor resultaat gegaan. En als ondernemer ga je voor rendement. Dus je probeert iets te bereiken. Ik denk dat dat de grootste desillusie is, dat dit in de Tweede Kamer helemaal niet kan. Mensen zijn daar aan het vegeteren en dat is hartstikke grappig om te zien, maar het is ongelooflijk slecht voor Nederland. We hebben een miljoen mensen die in armoede leven. We hebben 200.000 mensen bij de Voedselbank, er zijn 200.000 ondernemers technisch failliet door het coronaschandaal, doordat Hugo de Jonge en het kabinet álles kapot hebben gemaakt.’

Wat is jouw tijdpad? Wanneer laten ze definitief het kabinet-Wilders niet doorgaan en zit Timmermans in het Torentje?

‘Ze hebben natuurlijk allemaal spindoctors, die zullen adviseren dat er echt ‘een serieuze poging’ moet worden gedaan. Ik denk dat ze er een week of acht over doen. En dan is er urgentie, want het land moet bestuurd worden en dan wordt Mark Rutte zenuwachtig, want hij moet secretaris-generaal van de NAVO worden. Daar heeft ie al onze wapens voor weggegeven aan Oekraïne en is hij plotseling hele militaristische taal gaan uitslaan. Dan zit Timmermans over een maand of vier, vijf, in het Torentje.’

En dat gaat de VVD doen? Want de VVD-kiezer wil dat niet.

‘Nee, maar Dilan Yeşilgöz is toch een tussenpaus. De echt competente mensen hebben na Mark Rutte gedacht: dat wordt een debacle. Geen schijn van kans. De enige die blinde ambitie had, was Dilan, maar de echte kopstukken komen daarna pas.’

En wie zijn dat?

‘Bente Becker, Ruben Brekelmans. Er zijn er genoeg die zich warmlopen. Er zitten heel competente mensen bij de VVD. Echt goede mensen. Alleen, ook daar is gerekruteerd op volgzaamheid en loyaliteit, niet op kwaliteit. En ook niet op een rechte rug. Dus dan heb je een hele groep van wie 90% gewoon geen eigen mening heeft. Dat wil niet zeggen dat ze incompetent zijn. Ze zijn waarschijnlijk goed als woordvoerder, maar ook het idee dat je woordvoerder kunt zijn nadat je je twee weken goed inleest… Ik ben ingenieur, dat gaat er bij mij gewoon niet in.’

‘Hugo de Jonge is met afstand de meest incompetente en meest schadelijke minister die we ooit hebben gehad’

Hugo de Jonge zette een bouwhelm op en ineens was hij minister voor Wonen.

‘Ja… Hugo de Jonge is wel met grote afstand de meest incompetente en meest schadelijke minister die we ooit hebben gehad.’

Misschien komt ie wel terug in een nieuw kabinet.

‘In het belang van Nederland, alsjeblieft niet.’

Heb je nagedacht over je eigen toekomst?

‘Mijn leven ontwikkelt zich in periodes. Ik heb in Delft gestudeerd, ben in dienst gegaan. Ik heb tien jaar voor Shell gewerkt in Gabon, Schotland en Oman. Daarna ben ik gaan ondernemen. Ik nam bedrijven over, verkocht ze weer. Poetste ze op. Ik reorganiseerde, dat zijn mooie trajecten. Ik heb nu vijf jaar lang mijn onderneming op last van de VVD onder een stichting administratiekantoor moeten zetten, dat wordt nu gerund door hele competente mensen. Het gaat eigenlijk beter dan toen ik het zelf deed.’

Dan hebben we het over de Sjopperdepop BV?

‘Sjopperdepop is mijn vastgoed-bv en daarnaast hebben we een zorgonderneming gehad met 850 mensen, en een ICT-bedrijf in India dat nog steeds operationeel is. En een zonnepanelenbedrijf dat we net hebben samengevoegd met Sjopperdepop. Die hele zonnepanelenmarkt is gewoon kapotgemaakt door de overheid en ligt helemaal op z’n gat nu Rob Jetten de salderingsregeling eraf haalt.’

Je hebt een heel inspirerend levensverhaal. Je vertelde: “Ik heb drie jaar in de jungle gezeten. Vier jaar op zee. Drie jaar in de woestijn. Toen had ik een miljoen gespaard. En ben ik gaan beleggen en investeren.” Wat zijn jouw tips voor onze lezers, wat kunnen ze het beste doen met hun spaargeld?

‘Je moet eerst goed je best doen, keihard werken, sober leven en sparen. Zorgen dat je niet je geld uitgeeft aan dingen die een kostenpost zijn. Toen ik bij Shell begon, waren er mensen die net als ik best lekker verdienden. Zeker als je rotaties doet, nachtdiensten en gevarengeld kreeg, omdat je midden in de jungle zat. Sommige mensen kopen dan een nieuwe BMW. Ik kocht een huurwoning in Amsterdam met vier etages, waarvan er drie verhuurd waren en er eentje leeg was. In die lege ging ik zelf en mijn kosten werden betaald door die andere huurders. Dus ik heb nooit kosten gekocht. Ik heb altijd inkomsten erbij gekocht. Ik heb al mijn geld nooit uitgegeven aan luxe, want je bent je geld zo kwijt. Een auto kost gewoon geld. Je schrijft af, hij moet gerepareerd worden. Een boot is nog slechter en een vliegtuig nóg slechter. Je vermogensopbouw is een exponentiële curve. In het begin is het heel moeilijk om van de grond te komen, dus als je dan al BMW’s, boten, horloges en weet ik wat gaat kopen, dan heeft dat allemaal geen zin. Koop vastgoed, aandelen, dingen die geld opbrengen, en dan krijg je inkomen erbij en gaat het steeds sneller. Op een gegeven moment heb je een bedrijf en kan je weer doorinvesteren. Ik spreek heel veel jongeren en die zeggen: “Maar dat was toen.” Nee, toen was het net zo vervelend als nu.’

Maar je hebt nu nieuwe regels en belastingen voor als je een appartement wil verhuren. Toch zou je nog steeds adviseren om een appartement te kopen voor de verhuur?

‘Je moet goed kijken waar de overheid heel dominant is. In al die grote steden waar GroenLinks, D66, de SP en de Partij van de Arbeid aan de macht zijn: wegwezen. Ik heb bijvoorbeeld panden in Delft. De SP heeft er daar voor gezorgd dat studentenhuizen niet meer mogen. Hetzelfde geldt in Leiden, daar heb ik ook een pand samen met mijn dochter. Studentenhuizen mogen daar ook niet meer.’

Je stelt dat je met je vastgoedportefeuille slechts 1,7% rendement maakt. Dat is niet veel. Hoe kan dat?

‘Dat is heel weinig, maar ik vraag ook geen exorbitante huurbedragen. Ik heb 150 huurders. Daar zitten kantoren bij, winkels. Maar ik heb ook een hofje in Haarlem.’

Zijn die panden allemaal belast met hypotheken, dat het zo weinig oplevert?

‘Als je een hypotheek neemt, verhoogt dat het rendement meestal. Dan leg je een hefboom aan.’

Maar momenteel, met een rente van 5,5% voor een verhuurhypotheek, waar is dan je rendement? Want de middenhuur wordt gereguleerd. Dan krijg je 1000 euro huuropbrengst en je betaalt 1200 euro aan hypotheeklasten.

‘Dat is precies waarom Hugo de Jonge zo’n schade veroorzaakt, want als je geen winst meer kunt maken, gebeurt het niet meer. Ik maak nu gewoon verlies op mijn box 3-portefeuille. Mijn rendement in Sjopperdepop is wat hoger, in box 3 is het wat lager. Dus laat ik 1% rendement maken op mijn box 3-portefeuille en ik moet netto 2% over de WOZ-waarde van mijn panden betalen. Dat is gewoon een enorm verliesproject, met dank aan staatssecretaris Marnix van Rij. En ik vind het helemaal geen probleem om belasting te betalen. Graag zelfs. Hoe meer belasting, hoe beter. Maar wel over mijn winst. Nu is de motivatie om te gaan werken, beleggen of bouwen gewoon weg en de belastingmoraal zakt door de bodem.’

Dus jij zegt eigenlijk: vastgoed is niet interessant meer.

‘Jawel. Tuurlijk wel. Alleen, alles wat onder de regeldruk van Hugo valt, is niet interessant meer. Als jij een woning hebt die onder de 187 punten komt en binnen de regulering van de middenhuur valt, dan maak je daar verlies op. Je moet alles zo simpel mogelijk houden. Als je spaargeld hebt, koop een winkeltje. Toen ik met niks begon, ging ik de slechtste straten opzoeken waar het ’t allergoedkoopst was. Dan maak je een rendement van 10% en leg je een hefboom aan door de helft te lenen. Dan heb je een goed rendement op je spaargeld en is het jouw winkel, zijn het jouw stenen. Maar inmiddels is dat eigendomsrecht zo uitgehold dat eigendom eigenlijk bijna niet meer bestaat in Nederland. Als je iets hebt word je virtueel onteigend door alle belastingen.’

Heb je nooit gedacht aan emigreren?

‘Ik ben geëmigreerd. Ik ben tien jaar weggeweest.’

Maar dat was voordat je een gezin stichtte?

‘Tijdens. We hebben ook met de kinderen wel in het buitenland gewoond. Ik was daar ook volledig happy, maar op een gegeven moment hebben we toch besloten om terug te komen.’

Waar was je het gelukkigst?

‘Ik denk in Afrika, in Gabon. Daar is er nauwelijks sprake van een overheid. Dus er zijn heel weinig regels. En als je daar goed je best doet, kan alles. Ik zat daar voor Shell.’

Dat was het beschermd wonen in een compound?

‘Nee, ik zat in een bouwkeet in de jungle. Gewoon in een uitgehakt stuk bos en dat was prachtig. Hard werken. Lekker verdienen.’

Was je niet bang dat je kop er afgehakt zou worden door lokale bendes?

‘Natuurlijk is het wel gevaarlijker daar. Al moet ik zeggen dat de overheid in Nederland ook niet echt meer voor onze veiligheid zorgt. Het is natuurlijk wel gevaarlijker in Gabon, maar dat is de eeuwige paradox tussen: wil je veiligheid of vrijheid? Je kan ze niet allebei hebben. Als je alle twee wil hebben, krijg je geen van beide. Als je een konijntje bent en je mag kiezen, wil je dan in het grote boze bos rondlopen met allemaal wolven, maar de ultieme vrijheid hebben met andere konijntjes, of wil je hartstikke veilig in een hok zitten met tralies ervoor en dat de staat jou af en toe een blaadje sla geeft? Ik zit in een gevangenis hier, dat gevoel heb ik.’

Zie je jezelf ooit weer vertrekken?

‘Fiscaal zeker, ja. Als dit zo doorgaat.’

Waar ga je dan naartoe?

‘Er zijn talloze landen waar je fiscaal naar kan vluchten. In Europa heb je Zweden, Finland, Denemarken…’

Maar Zweden en Denemarken hebben toch nóg een hogere inkomstenbelasting dan hier?

‘Het zijn in ieder geval de landen waar er geen erf- en schenkbelasting is. Over mijn vermogen heb ik al honderd keer belasting betaald, dus ik vind: op een gegeven moment is het van mij.’

Frans Timmermans vindt van niet.

‘Nee, Frans vindt van niet. Maar Frans heeft net tien jaar lang drie ton netto per jaar gekregen voor een absoluut risicoloze functie. En hij heeft het allemaal uitgegeven, zegt ie.’

Want hij zweert dat hij geen miljonair is. Dat is toch onbestaanbaar?

‘Hij is in ieder geval een enorme leugenaar, en ook een fantast. Kijk naar wat hij pretendeert te weten over kernenergie, dan zegt ie gewoon in een verkiezingsdebat, zonder met zijn ogen te knipperen: “Er is nog nooit een kerncentrale gebouwd binnen 6 tot 10 jaar.” Terwijl de bouw van kerncentrale Borssele begon in 1969 en werd voltooid in 1973. Het is klinkklare onzin wat hij zegt, maar het erge is: het Nederlandse volk kijkt naar die man en heel veel mensen denken dat ie gelijk heeft. Maar hij lult uit zijn nek.’

Is dat hetzelfde met zijn bangmakerij dat Venlo straks aan zee ligt?

‘Ja, de zeespiegel stijgt steeds harder en straks staan we zogenaamd zeven meter onder water. Het is niet waar. Het is gewoon onzin. De zeespiegel in de Noordzee wordt al honderd jaar gemeten. Die stijgt 2 millimeter per jaar. Dat is 1 meter in 500 jaar.’

Je gaat door met Belang van Nederland. Wat is je plan?

‘Absoluut. Het verlies van mijn zetel gaat me heel veel tijd opleveren, want al die zinloze debatten hoef ik niet meer te doen. Dat scheelt. Financieel is het voor mij persoonlijk ook een groot voordeel. Dus het kost me een stuk minder geld. Maar we starten gewoon door en de volgende verkiezingen doen we weer mee. Bij de gemeenteraadsverkiezingen ook.’

En je lijstduwer Alistair Overeem, de vechtsportkampioen, blijft hij actief voor BVNL?

‘Ik hoop het. Alistair heeft de hoogste graad in gezondheid bereikt. Wij kunnen ons niet voorstellen hoe het is om zo met je lichaam om te gaan zoals hij. Die man is nog nooit ziek geweest, heeft nog nooit griep gehad. Als je met hem praat is dat toch echt wel een ervaring. Onvoorstelbaar hoe rustig en bedachtzaam hij is. Je verwacht bij iemand die zo sterk en zo’n vechtersbaas is, dat ie heel dominant is, maar hij heeft een totaal volwassen, masculiene energie. Hij hoeft helemaal niets meer aan jou als andere man te bewijzen, want dat heeft ie al gedaan. Die rust, daar leer ik een hoop van.’