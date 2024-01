Formatiegesprekken gaan verder op landgoed in Hilversum

Het begint bijna een politieke traditie te worden om bij moeizame formatiegesprekken de koffers te pakken en te vertrekken naar Hilversum. In 2007 werd voor het eerst gekozen voor de Zwaluwenberg, dat was in aanloop naar de vorming van Balkenende-IV. Dit is de vierde keer dat er bij een formatie wordt uitgeweken naar het monumentale landgoed, normaal gesproken de dagelijkse werkplek van de inspecteur-generaal der krijgsmacht.

In Hilversum kunnen de onderhandelaars niet alleen letterlijk, maar ook figuurlijk wat afstand nemen van Den Haag. Een andere omgeving, die er mogelijk voor kan zorgen dat de formatiepuzzelstukjes in elkaar vallen. Aan informateur Plasterk de zware taak om overeenstemming tussen de partijleiders te krijgen over, zoals hij het zelf zegt, ‘een gezamenlijke basislijn voor het waarborgen van de Grondwet, de grondrechten en de democratische rechtsstaat.’

Als tegenhanger voor de serieuze zaken op de agenda, had Omtzigt een Twentse lekkernij meegenomen om zijn vijftigste verjaardag met de politieke kopstukken te vieren: een Abraham-krentenwegge. Over de inhoud van de gesprekken wilden noch de partijleiders noch informateur Plasterk iets loslaten.

Ingetrokken anti-islamvoorstellen

Toch plaatste Wilders afgelopen maandag het bericht op X dat de PVV drie anti-islamwetsvoorstellen heeft ingetrokken. Eén van deze wetsvoorstellen ging over het verbieden van islamitische uitingen. Plasterk wilde over deze kwestie geen reactie geven aan de pers. Ook Dilan Yesilgöz en Pieter Omtzigt hielden de lippen stijf op elkaar en wensten beiden niet op de gesprekken vooruit te lopen.