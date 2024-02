Caroline van der Plas (BBB) begrijpt wel waarom boeren protesteren

Op X laat de BBB'er van zich horen: "De boerenprotesten die nu ook (weer) in Nederland oplaaien zijn een gevolg van jarenlang beleid dat boeren steeds verder in de wanhoop en ellende drijft." Caroline van der Plas is van mening dat het niet langer zo kan en steunt de boeren.

Ook binnen de muren van de Kamer neemt Van der Plas het op voor de landbouwers. Ze reageerde hier op een motie van Harm Holman (NSC), waarin de wens werd uitgesproken om zo snel mogelijk te komen met een stikstofreductieplan.

'Meneer Holman (NSC) heeft natuurlijk zelf heel goed om zich heen gezien wat er gebeurt in gezinnen. Wat er aan keukentafels gebeurt, hoeveel tranen er al wel niet zijn gevloeid. Hoeveel verschrikkelijke gevolgen alle ellende voor boeren heeft gehad', aldus Caroline.

In de kern is dit waarom boeren protesteren. Ze worden kapotgemaakt. #boerenprotesten #boerenprotest šŸ‘‡ pic.twitter.com/MbpUT2csJb — Caroline van der Plas (@lientje1967) February 2, 2024

Boerenprotesten

Door heel Europa vinden de afgelopen tijd boerenprotesten plaats. Vrijdagmorgen was de BBB-voorvrouw te gast bij Goedemorgen Nederland op NPO 1 om te praten over de trekkers die verschillende grensovergangen naar België blokkeren. De mensen werkzaam binnen de agrarische sector willen het Europees Parlement met de actie oproepen om te stoppen met 'onnozele mestregels'.

Tijdens de uitzending zei Caroline er het volgde over: 'Alles wat strafbaar is, is strafbaar en moet gehandhaafd worden. Maar ik snap de boeren heel goed en wat ze op dit moment doen.'

Ondanks Van der Plas vindt dat wat strafbaar is, gehandhaafd moet worden, zal Caroline de landbouwers niet vertellen om van de snelwegen af te gaan. 'Het is echt tijd dat er wat gedaan wordt aan die regels. Althans dat die boeren gewoon kunnen ondernemen. Rutte heeft uiteindelijk op de Europese top gezegd dat die regels misschien versoepeld moeten worden', aldus de BBB'er bij Goedemorgen Nederland.

Caroline liet weten dat ze denkt dat de protesten nog wel een lange tijd zullen gaan duren. En de BBB'er blijft ze uiteraard steunen.