Caroline van der Plas stapt naar vertrouwenspersoon: 'Dit was niet voor het eerst en dat weet de heer de Groot'

De BBB-voorvrouw zegt dat de D66'er buiten de microfoon - terwijl er een debat gaande was - 'op een heel nare manier' opmerkingen heeft gemaakt. 'Ik verlaat de vergadering, want Tjeerd de Groot zit mij allemaal dingen toe te bijten', aldus Van der Plas tijdens het debat.

Zojuist in een landbouwdebat: BBB’er Caroline van der Plas verlaat de commissiezaal na een harde botsing met D66-Kamerlid Tjeerd de Groot.



“De heer De Groot zit mij hier allerlei dingen toe te bijten, en ik vind het geen veilige werkomgeving.”https://t.co/VGWIVHwLxk pic.twitter.com/KnFLh0W7KC — Auke van Eijsden (@AukevanEijsden) February 8, 2024

De Groot en Van der Plas zaten tijdens het debat naast elkaar. PVV-Kamerlid Dion Graus - die voorzitter was - stelde nog voor dat de BBB-voorvrouw op een stoel verder weg van de D66'er kon gaan zitten. Daarnaast verontschuldigde hij zich omdat hij als voorzitter het 'incident' niet door had. Hierdoor kon de PVV'er niet op tijd ingrijpen.

Het opschuiven was duidelijk niet de oplossing voor Caroline van der Plas, want de BBB'er besloot het debat alsnog te verlaten. 'Ik wil niet meer met hem in één ruimte zitten', liet ze weten.

Geen vrienden

Dat Van der Plas en De Groot geen vrienden zijn, dat was al een tijd bekend. De twee zijn tegenpolen wat betreft de toekomst van de landbouw en veeteelt.

De Groot liet na het vertrek van de BBB-voorvrouw weten dat hij haar buiten de microfoon om had gevraagd waarom Van der Plas altijd filmpjes van debatten maakt, aangezien deze video's soms ook over de D66'er gaat. Volgens De Groot krijgt hij na zulke video's allerlei nare e-mails en bedreigingen binnen.

Voorzitter Graus besloot het debat voort te zetten, aangezien Van der Plas niet meer aanwezig was om haar kant van het verhaal te doen. Dit deed de BBB'er echter achteraf wél bij de NOS en op X. Volgens Caroline zat D66-Kamerlid Tjeerd de Groot haar te sarren en gaf hij haar een harde elleboogstoot.

De Groot vroeg mij niks. Hij stootte mij hard aan en siste mij toe dat ik op DENK leek met filmpjes op X zetten. In tegenstelling tot De Groot, was mijn betoog in filmpje openbaar. Hij gaat buiten 🎤 om, waardoor ik niet kan reageren. Het is puur pestgedrag en dat gebeurt vaker https://t.co/03Ry8uJAak — Caroline van der Plas (@lientje1967) February 8, 2024

Berichten op X

De twee Kamerleden gingen op het platform X nog even door over de gebeurtenis. Toen op het account van de BBB een video verscheen waarin De Groot wederom te zien was, reageerde de D66'er: 'Mevrouw van der Plas maakt eenzijdige filmpjes waarin zij op de persoon speelt. Ik vroeg haar waarom ze die filmpjes maakt en ze verlaat de vergadering, omdat ze dit onveilig vindt. Aanleiding was dat Van der Plas grote groepen burgers wegzet als tere donkergroene zieltjes.'

Volgens de BBB-voorvrouw vroeg de D66'er haar niks. 'Hij stootte mij hard aan en siste mij toe dat ik op DENK leek met filmpjes op X zetten. In tegenstelling tot De Groot, was mijn betoog in het filmpje openbaar. Hij gaat buiten de microfoon om, waardoor ik niet kan reageren. Het is puur pestgedrag en dat gebeurt vaker', aldus Van der Plas op X.

De Groot besloot nog een trap na te geven en adviseerde de BBB'er via het platform om een 'dagje rust te nemen' en zo'n 'relatief onbelangrijk debat' aan de landbouwwoordvoerder van de partij over te laten.

Het Algemeen Dagblad meldt dat Caroline van der Plas melding gaat doen bij de vertrouwenspersoon van de Tweede Kamer.