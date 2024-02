Ronald Plasterk adviseert nieuwe ronde gesprekken met nieuwe informateur

Showbizz

Gááp! Hollywood herkauwt louter oude successen

Superheldenfilms, remakes, filmreeksen zonder einde en verfilmingen van bekende speelgoed- of videogamemerken domineren de bioscoopzalen. Hoe komt dat? En is Hollywood nog wel in staat echt nieuwe verhalen te vertellen? ‘De studio’s zijn eigenlijk geen filmbedrijven meer maar vlaggenschepen van bekende merken, met de films als reclametrailers.’