Minister Hugo de Jonge: woke wetswijziging was ‘onnodige fout’, woord 'moeder' toch niet geschrapt

Misdaad

Sam Bankman-Fried: van cryptokoning naar bajesklant

Toen auteur Michael Lewis hem voor het eerst ontmoette, was Sam Bankman-Fried ’s werelds jongste miljardair, groot geworden in crypto. CEO’s, beroemdheden en machthebbers streden om zijn tijd en geld nadat hij plots was verschenen op Forbes’ lijst van rijkste mensen ter wereld. Wie was deze enigmatische man in korte broek en witte sokken, die later als fraudeur achter de tralies verdween? In het boek Going Infinite probeert Michael Lewis die vraag te beantwoorden. Een voorpublicatie.