Overschatte mensen: Lisa Marie Presley

Lisa Marie Presley is de dochter van Sjoerd en Sjaan Presley-Beaulieu. Doch alle gekheid op een stokje. Ze is met name eigenlijk de dochter van Elvis Presley en Priscilla Beaulieu. Van deze twee is vooral Priscilla Beaulieu interessant. Zij speelde de rol van personages in zowel de serie Dallas als in de filmtrilogie The Naked Gun. Ze viel op door haar komisch talent, bijvoorbeeld van een trap vallen, een getaxidermeerde bever van een ladder dragen en haar tenen omkrullen tijdens het tongzoenen. Haar man is een minder boeiende figuur. Elvis Presley was immers een zanger. Hun dochter noemden ze Lisa Marie, naar de twee grootmoeders, Lisa Presley en Marie Beaulieu. Van deze twee is vooral Marie Beaulieu interessant. Zij viel van de trap met omgekrulde tenen, toen ze werd achternagezeten door een bever. Lisa Marie Presley had het zo druk als dochter van haar ouders dat ze opgroeide tot iemand met het blijvende verstand van een kleuter. Ze is een zeer kinderachtige, onnozele, naïeve troela die meer dan vierduizend barbiepoppen heeft, en er vijfduizend wil, allemaal met een klein komkommertje in de reet.

Laat ons eerlijk zijn: die Lisa Marie is zo gek als een ingedeukte theemuts

Laat ons eerlijk zijn: die Lisa Marie is zo gek als een ingedeukte theemuts. Ze trouwde vier keer. De eerste keer met de stuntvlieger Danny Keogh, die met z’n Spitfire door de geluidsmuur kon breken terwijl hij in de cockpit z’n tanden poetste. De tweede keer met Michael Jackson, en ja hoor, dat was een niet zo boeiende figuur omdat hij immers een zanger was. Presley en Jackson hebben nooit seks gehad omdat Presley alleen seks wilde met iemand die een komkommertje in z’n reet had, en Jackson wilde alleen seks met iemand die minder menselijke trekken vertoonde dan een zoogdier. De derde keer met Nicolas Cage, helemáál een loser, want hij is immers een acteur. Cage was tijdens de inzegening van het huwelijk zo dronken dat hij Presley onderkotste, wat ze niet erg vond, omdat ze zichzelf toch ook driemaal daags onderkotste. De vierde keer met Michael Lockwood, een entrepreneur in de stationsgerelateerde treinindustrie. Vier keer liep het uit op een scheiding, en momenteel leeft Presley alleen, met haar poes Dummy en haar Franse bulldog Frans.

Ze is tevens actief in de muziek, en heeft drie platen op haar naam staan. De eerste, Greatest Hits of Lisa Marie haalde de Top 100 niet, de tweede, Another Greatest Hits of Lisa Marie evenmin, en de derde, Je Suis une Pute de Tennessee haalde de 93ste plaats in de Top 100 van Zwitserland. Presley is ondertussen 51 jaar oud, is afgetakeld en lelijk, haar tieten hangen tot aan haar knieën, en haar knieën stinken. Was ze maar de dochter van iemand anders geweest! Dan hadden we allicht nooit van haar gehoord, en nu hebben we wél van haar gehoord, en dat is zeer jammer.