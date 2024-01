Reportage: op zoek naar het Chicago van Al Capone

Hij is misschien wel de meest beruchte gangster aller tijden. Waarom kunnen we maar geen genoeg krijgen van de meedogenloze moordenaar e?n familieman Al Capone? Erik Brouwer ging naar Chicago en zocht het uit.

Fotografie Getty Images E.A.

Alphonse Gabriel ‘Al’ Capone was 29 toen hij volgens maffiakenners drie gangsters die hem hadden verraden naar een diner lokte en tijdens de hoofdmaaltijd een honkbalknuppel pakte. Hij sloeg op ze in als Babe Ruth bij een homerun, het bloed spatte in het hoofdgerecht. Hierna werden de verraders in een auto gesleept en de politie vond ze een paar uur later terug met opengespleten hoofden en kogels in hun lichamen.

Capone had toen al een bloederige oorlog om bier ontketend waarbij meer dan honderd doden vielen en honderden huizen en auto’s van concurrerende gangsters met bommen werden opgeblazen. Toch bleef Capone bijzonder populair en 70 jaar na zijn dood is de man die ‘Scarface’, ‘Snorky’ en ‘The Big Guy’ werd genoemd een mondiale legende.

Een inwoner van de Chineze stad Guanghzou noemde zijn restaurant ‘Capone Sandwich Maffia’ omdat het ‘zoals Capone in Chicago is voorbestemd berucht te worden’, de regering van Tadzjikistan zette zijn foto op een postzegel. Rappers heten Scarface, Al Kapone, Black Al Capone of gewoon Capone, Michael Jackson noemde zijn hit Smooth Criminal eerst Al Capone.

Leerlingen van de Harvard Business School kunnen een deelstudie over hem volgen, Republikeinen noemden Hillary Clinton ‘Al Capone in een broekpak’ en toen Donald Trump zijn belastinggegevens weigerde te openbaren, maakten de Democraten de vergelijking met Capone, die dat ook niet deed en uiteindelijk werd veroordeeld voor belastingontduiking. Het tijdschrift Smithsonian rekent hem tot de honderd invloedrijkste Amerikanen aller tijden.

