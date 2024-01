HBO maakt docu over vernieuwende stijl Elvis Presley

Een tweedelige documentaire bestaande uit drie uur beeldmateriaal die nieuwe interviews met mensen die ooit met Elvis Presley gewerkt hebben laat zien, nooit eerder vertoonde foto's en een weergaloze weergave van Graceland. Op deze manier wil HBO The King nog één keer laten shinen.

De documentaire volgt The King of Rock and Roll vanaf zijn kindertijd tot aan zijn laatste opnames in de Jungle Room op zijn landgoed Graceland in 1976, een jaar voor zijn dood. De docu gaat in op de vraag waarom de muziek en stijl van Elvis zo vernieuwend waren. De film wordt gemaakt met medewerking van de familie Presley. De productie wordt deze maand afgerond. De documentaire, die nog geen naam heeft, wordt geregisseerd door Thom Zinny o.a. bekend van documentaires over Bruce Springsteen zoals The Promise: The Making of Darkness on the Edge of Town.

https://www.youtube.com/watch?v=rAjZyVPMXvk

Een uitzenddatum van de documentaire is nog niet bekend. Op 16 augustus 2017 is Elvis' veertigste sterfdag.