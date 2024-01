Deze keer: journalist Jan Bonjer over lichtgeraakte hondenfokkers en een schijtlollige minister van Landbouw.

Beste verhaal (1)

‘Nieuwe Revu was in de jaren 80 een uitgesproken links blad en besteedde veel aandacht aan natuur en milieu. Dat paste mij, want zelf heb ik biologie gestudeerd. Ik heb veel geschreven over de opkomst en bestrijding van zure regen. Dat was in de jaren 80 net zo’n groot issue als de opwarming van de aarde nu. In Duitsland werd gesproken over het grote afsterven van de bossen en in Scandinavië ontstond enorme vissensterfte doordat de meren verzuurden. In Nederland was met name de hoeveelheid ammoniakrijke mest die de veeteelt produceerde een probleem. Gerrit Braks, destijds minister van Landbouw, had toen de prachtige slogan: “Het is niet meer zo dat de dood ons scheidt, maar dat de schijt ons doodt.” We hebben toen prachtige foto’s gemaakt vanuit de lucht met een infraroodcamera, waarmee je kon zien welke delen van het bos in Nederland waren aangetast. Wij waren het eerste medium dat deze beelden kon laten zien.’

Beste verhaal (2)

‘Een ander onderwerp dat mij na aan het hart ligt en waarover ik voor Revu veel heb kunnen schrijven, is de illegale handel in exotische diersoorten. Nederland, van huis uit een handelsnatie, speelde daar een heel kwalijke rol in. Schiphol was een belangrijke doorvoerhaven. Toen wereldwijd de handel werd teruggedrongen door strenge regelgeving, dook het de illegaliteit in. Daar viel een dikke boterham mee te verdienen. Voor een gorilla betaalde je bijvoorbeeld 30.000 gulden. Ik heb diverse verhalen kunnen maken over hoe Nederlanders een rol speelden in die internationale dierenhandel.’

Die ene collega

‘Als ik er één bijzondere collega uit moet pikken, dan is dat Wim Renes. Ik heb mooie gesprekken met hem gehad in de auto, een dierbaar mens en een fantastische fotograaf. Ik wil per se een fotograaf noemen, omdat ik alle fotografen bij Revu destijds groots en geweldig vond. Als verslaggever en fotograaf werkte je echt schouder aan schouder, je maakte samen de reportages. Niet altijd zonder risico. Vooral de illegale hondenfokkers, waar ik vaak over schreef, scholden ons regelmatig van het erf af. Die verkochten puppy’s aan dierenwinkels die na een paar weken dood gingen omdat ze slecht of niet waren ingeënt. Een kerel op de Veluwe was zo weinig van ons onverwachte bezoekje gediend, dat hij in de gang zijn geweer van de kapstok haalde en aanlegde. Toen zijn we toch maar snel de auto ingestapt.’

CV

Jan Bonjer (61)

Voor

Jan heeft gewerkt als verslaggever voor het Leidsch Dagblad en als wetenschapsjournalist voor onder meer NRC en KIJK.

Tijdens

Jan begint in 1981 bij Revu, met het milieu als specialiteit. Hij werkt de gehele jaren 80 voor het blad.

Nu

Jan is sinds 2011 hoofdredacteur van Het Financieele Dagblad en had daarvoor dezelfde functie bij het AD.