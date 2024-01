'Ik ben geen gimmick. Ik ben gewoon wie ik ben, gap'

Rapper Donnie komt over als een gevatte gap – zijn favoriete stopwoord – maar wat blijft er van die zelfverzekerde houding over als hij moet kiezen tussen twee kwaden? ‘Ik heb geen geduld voor kammen. Dat doet m’n vriendin iedere ochtend voordat ze naar d’r werk gaat.’

AH-teamleider of wereldster

‘Wereldster, want dan kun je teamleider zijn van een veel grotere doelgroep. Toen ik rond m’n veertiende bij de Albert Heijn werkte, wist ik al dat ik dat niet voor de rest van mijn leven zou gaan doen. Ik deed het omdat ik een microfoon bij elkaar moest verdienen, want daarmee kon ik mijn eigen onderneming opstarten. Als je bij de AH werkt als vakkenvuller kun je niet tegen een klant zeggen: “De melk staat daar, gap.” Je moet je aan de regels houden. Ik wil dat niet. Ik wil selfmade zijn, mijn eigen regels maken. In Nederland, en misschien ooit wel internationaal.’

Traditionele rolverdeling of huisman

‘Ik woon al vijf jaar samen met m’n vriendin, dus natuurlijk spring ik af en toe bij in het huishouden. Een vrouw heeft betere kwaliteiten, maar it takes two to tango. Als zij het vuilnis niet kan buitenzetten, dan doe ik dat. Heeft zij de was gedaan, dan hang ik het op. Zo voelt het alsof ik toch mijn steentje heb bijgedragen. Heb ik de tijd, dan doe ik ook met liefde de afwas en stofzuig ik het huis. Maar die tijd heb ik vaak niet. Zijn neef, die is meegekomen naar het interview en aan tafel is aangeschoven, oppert dat Donnie voor die klusjes ook een hulp zou kunnen nemen. Donnie: ‘Nee joh, dat is weggegooid geld. We kunnen dat toch ook zelf?’

Anoniempje of BN’er

‘Ik heb ervoor gekozen om een leven in de media te ambiëren, dan moet ik ook de consequenties daarvan aanvaarden. Je kunt niet het ene wensen, maar het andere weigeren. Tuurlijk is m’n bekendheid soms lastig, bijvoorbeeld als ik net een visje aan het eten ben met mijn vriendin. Mensen moeten altijd lachen, schreeuwen of een boks geven als ze mij zien. Het is best extreem wat ik meemaak, ook omdat ik een toegankelijk persoon ben. Gisteren ging ik met m’n neef mee Nikes kopen in de stad. Binnen vijf minuten stonden er acht mensen om me heen die met me op de foto wilden. Ik vind dat je altijd aardig moet doen tegen mensen die jou waarderen, dus dat doe ik dan. Maar als ik even snel iets wil halen bij de slager, zet ik tegenwoordig m’n capuchon op.

Monogamie of vreemdgaan

‘Monogamie. Als jij iemand belooft om trouw te zijn, dan moet je trouw zijn. Dit is mijn eerste serieuze relatie en het bevalt me wel, weet je. Dat ga ik toch niet in gevaar brengen? Lois en ik hebben elkaar leren kennen op het Leidseplein. Ik zei: “Wat zie je er appetijtelijk uit, wil je wat drinken?” Ze moest lachen en vanaf dat moment was het wat tussen ons. Lois heeft rechten gestudeerd en werkt als juridisch adviseur bij de gemeente. Zij heeft de hersenen, ik de babbel. Wat ik leuk aan haar vind, is dat ze tegengas geeft. Als artiest ben je vaak van huis en draait het meestal om jou. Soms schiet ik daarin door. Lois is niet bang om haar mond open te doen en daar iets van te zeggen.’

Dure spullen of kringloopwinkel

‘De prijs vind ik niet belangrijk, het merk wel. Ik houd van merken. Zo ben ik opgevoed. M’n moeder vond het belangrijk om haar kinderen er leuk uit te laten zien en kocht bijna alleen maar merkkleding. Het is voor mij hetzelfde als ademen. Ik draag veel van Stone Island, omdat het casual is, maar ook weer niet. Verder houd ik van Rolex, Cartier, Gucci, Balenciaga en Louis Vuitton. De standaard schijf van vijf qua design, zeg maar.’

Schone schijn of transparantie

‘Toch wel transparantie. Kijk, als artiest ben je voor mensen een bezienswaardigheid. Ze zien je je ding doen en ze worden blij van je. Als je dan een keer boos, verdrietig of teleurgesteld bent, vind ik dat je dat ook moet kunnen laten zien. Je bent geen robot, toch? Maar ik vind het wel belangrijk dat ik m’n gevoelens op een humoristische toon deel. Ik wil mensen niet in de put praten en blijf altijd positief. Dat is geen houding, zo ben ik gewoon. Dat heb je ook nodig als je artiest wilt zijn of wilt worden. Ik heb in het begin moeten bikkelen en veel voor nop gedaan. Succes heeft een aanlooptijd nodig. Met een positieve mindset kun je dan een eind komen.’

Keukenprins of afhaalkoning

‘Keukenprins. Ik wist als klein ventje al dat ik later artiest wilde worden of iets anders in de media. Maar ik wist ook dat ik een plan B moest hebben, voor als dat niet zou lukken. Ik ken mijn mankementen, dus ik besefte al vroeg dat ik het niet moest hebben van uit boeken leren en stampen. Mijn kwaliteiten zijn met mensen kletsen en met m’n handen werken, dus ik dacht: wat moet een mens nou altijd? Eten, een mens moet altijd eten. Daarom ben ik de koksopleiding gaan doen, zodat ik voor mezelf een basis heb die nooit gedateerd raakt. Als het als artiest niet meer werkt, dan kan ik altijd in de keuken aan de slag. Thuis probeer ik ook zoveel mogelijk te koken: pastaatjes en simpele eenpansgerechten. Ik klink nu echt als een oude lul hè, met mijn eenpansgerechten.’

Tondeuse of schaar

‘Ik was een jaar of dertien toen ik mijn haar wilde laten groeien. Het was al half lang, maar langer mocht niet van m’n moeder. Mijn neef (wijst opzij) zei voor de grap dat ik het dan maar moest afscheren, wat ik liet doen bij een kapperszaak. Daarna lachten ze me allemaal keihard uit, want het zag er niet uit. Ik was dik, had een onderkin en leek met dat gemillimeterde haar op een aardappel. M’n moeder zag de pijn in mijn ogen en vond het vanaf dat moment oké dat ik m’n haar liet groeien. Sindsdien heb ik lang haar. Ik verzorg het goed, maar ik heb geen geduld voor kammen. Dat doet m’n vriendin iedere ochtend voordat ze naar d’r werk gaat, en elke avond.’

Mediahype of blijvertje

Omdat veel mensen in de media niet snappen wat ik precies doe, noemen ze me een gimmick. Dat maakt het voor henzelf overzichtelijk, omdat ze mij in een hokje willen plaatsen. Maar ik ben geen gimmick. Ik ben gewoon wie ik ben, gap. Een blijvertje. Toen ik doorbrak met de snelle planga, zeiden veel types: “Dit is duidelijk een hype.” Maar mensen die me langer volgden, wisten dat het een uitvergroting was van wat ik altijd al deed. Ik ben vanaf m’n twaalfde actief op internet en had al een heleboel followers. Zij vonden al leuk wat ik deed, dus ik ben nooit bang geweest dat mijn succes tijdelijk zou zijn. Er was een solide basis, waar alleen maar méér mensen bijkwamen. Zo is het steeds verder gegroeid.’

Pestpuber of modelkind

‘Ik was van de zesjesmentaliteit. Net een voldoende is ook een voldoende, ouwe. In die zin was ik geen modelkind, maar ik was ook geen pestkop. Ik was cool met iedereen, of je nou een bril droeg of een beugel had. Ik had een vast groepje met wie ik vaak rondhing, maar ik was ook heel erg op mezelf. Stil, altijd bezig met teksten maken. Als de andere jongens uit m’n groepje gingen chillen in het park, dan dacht ik: ik kan net zo goed thuiszitten en muziek maken of een boek schrijven. Voor de buitenwereld lijk ik extravert, maar ik vind het nog steeds lekker om in m’n eentje te zijn.’

Temptation Island of Pauw

‘Pauw. Laatst zat ik er voor het eerst aan tafel. Fokking mooi vond ik dat. Ik volgde Pauw al in de tijd dat hij nog het nieuws deed met Loretta Schrijver. En nu zat ik er zelf. Ik zal je eerlijk zeggen: de eerste vijf minuten was ik doodzenuwachtig. Het was een heel nieuwe ervaring voor me, aanschuiven bij een primetime talkshow waar een miljoen mensen naar kijken. Maar het ging eigenlijk perfect. Buiten de camera is Pauw ook echt een topgozer. Waarschijnlijk komt dat ook door hoe ik hem benaderde: “Hé, Pauw, gappie!” Dat vond hij mooi, hoor. Reality-tv vind ik niet zo boeiend. Het is toch elke keer hetzelfde recept. Dat heb ik na 55 keer wel een beetje gezien.’

Vrijheid of een gezin

‘Een traditioneel gezin, absoluut. In onze vrije tijd vinden Lois en ik het leuk om naar babyspullen te kijken. Niet dat er al een baby aankomt, maar het zit wel in de pijpleiding om een kleine Donnie te verwezenlijken. Dat zou keihard zijn, een miniversie van mezelf. Het is jouw vlees en bloed, dus zie je je eigen kwaliteiten en mankementen in je kind terug. Ik ga hem overal mee naartoe nemen, daar verheug ik me nu al op. Of ik niet te jong ben om al vader te worden? Nee joh, je moet wel een hippe vader zijn. Ik kan het me nu permitteren om een kind te krijgen. Liever heb ik ook dat hij mij meemaakt in m’n piektijd, waarin ik nog steeds kan voetballen en gek doen.’

Wilfred Genee of Art Rooijakkers

‘Oef, lastig. Wilfred en Art zitten allebei in m’n videoclip Barry Hayze, samen met allerlei andere bekende Nederlanders. Art kwam ik een keertje tegen bij een awardshow. Hij kwam op me af en zei: “Wat ben jij tof, Donnie.” Ik heb ’m daarna benaderd voor de clip, waar hij meteen op antwoordde: “Tuurlijk doe ik dat voor jou.” En ja, Wilfred Genee... Ik vind Wilfred een flexe gozer en een grappige gast. Wat ik mooi aan hem vind, is de specifieke manier waarop hij interviewt. Ik heb dat trucje van ’m altijd door, maar het is wel knap. Af en toe spreek ik ’m over de app, dan geinen we een beetje. Zegt hij “Hé slappe” tegen mij en ik “Ha, gap” tegen hem. Doe dus maar Wilfred, omdat ik hem wat vaker spreek dan Art.’

Rock-’n-roll of laidback

‘Vroeger ging ik vaak uit op het Leidseplein. Ik was vrienden met iedereen die daar kwam. Als ik er nu ben, is het nog steeds wel leuk, maar moet ik de hele tijd praatjes maken met mensen die ik niet ken. Je gaat toch uit ter ontspanning van jezelf, dus dat doe ik nog maar heel sporadisch. Als ik al een keer een nacht doorhaal, dan is dat als ik in de studio bezig ben. Dan hou ik geen rekening met de klok en blijf ik doorgaan totdat ik het gevoel heb dat ik klaar ben. Het gebeurt weleens dat ik pas om 05.00 uur klaar ben, maar dan sta ik als dat moet evengoed om 09.00 uur op de set. Dat is wel echt een kwaliteit van mij. Afspraak is afspraak.’

Hard werken of puur geluk

‘Hard werken dwingt geluk af. Als jij hard werkt, dan gunnen mensen jou misschien dat ene mazzeltje dat je nodig hebt om verder te komen. Toen ik aan het begin van m’n carrière met Freddy (Vjèze Fur van De Jeugd van Tegenwoordig, red.) kon werken, gaf hij mij geen geld. Ik had kunnen zeggen: “Sorry, dan gaat het feest niet door.” Maar die connectie is onbetaalbaar geweest voor mijn carrière. Zo heb ik met veel mensen in het medialandschap een band opgebouwd. Heel veel van die artiesten moeten toch vaak de schijn een beetje ophouden. Bij mij kunnen ze weer even mens zijn en maf doen. Ze zijn ontspannen bij me, ook omdat ik altijd lief en aardig voor ze ben.’

Wit poeder of geel goud

‘Dan kies ik voor bier, ook al drink ik dat zelf niet. Vroeger heb ik het weleens geprobeerd, maar ik krijg het niet weg. Ik drink graag wod-ka-sprite of andere drankjes die een beetje laag in calorieën zijn. Daar let ik wel op. Tot een paar jaar terug kon ik alles eten en drinken wat ik wilde, maar nu moet ik dat toch een beetje in de gaten houden. Sporten doe ik niet, maar ik dart wel vaak. Dan loop ik al snel een paar kilometer, want ik ben vaak uren achter elkaar bezig. Gewoon in m’n eentje. Daar kan ik helemaal in opgaan.’

DONALD SCLOSZKIE

Rapper Donnie (5 augustus 1994) – z’n echte naam is Donald Scloszkie – was vroeger bekend als Young Kermit en kan je kennen van nummers als Koud Als Ik Je Zoen en De Tuinslang. Hij ging vorig jaar keihard viral met een filmpje op Instagram over zijn blitse zonnebril, Snelle Planga, waarna de snelle plangahype was geboren. Eerder dit jaar wist hij half-bekend Nederland te strikken voor de videoclip van Barry Hayze: onder meer Wilfred Genee, Art Rooijakkers, Tim Hofman en Frans Bauer staan rappend voor de camera met een Donnie-pruik op hun hoofd. Het nummer staat op z’n derde album Door het Licht.