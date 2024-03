Leon Verdonschot: ‘FvD-leider Marcel de Graaff zei in het Europees Parlement dat Oekraïne kinderkennels voor pedonetwerken runt’

Beste Marcel de Graaff,

Je ben de leider van Forum voor Democratie in het Europees Parlement. Alhoewel we over een paar maanden allemaal mogen stemmen voor dat parlement, hebben we (ik in ieder geval) soms niet helemaal scherp in het vizier welke debatten zich daar allemaal afspelen. De vorming van een nieuw rechts kabinet krijgt ook veel meer aandacht in de Nederlandse media dan debatten in Brussel en Straatsburg, ook omdat dat dichterbij lijkt gekomen nu Wilders geen premier wordt, waarvoor hij woorden gebruikte (‘staatsrechtelijk onjuist’ en ‘ondemocratisch’) die ik van Calimero niet eerder had gehoord.

Dus ik mis weleens wat, in dat Europees Parlement. Níét gemist had ik dat jij vorig jaar de enige Nederlandse Europarlementariër was die op 19 oktober níét stemde voor een motie waarin de terreuraanval van Hamas op Israël werd veroordeeld, en waarin de onmiddellijke vrijlating van de gijzelaars werd geëist. Kleur bekennen, noemen we zoiets. Dat deed je wel vaker. Je haalde ooit het nieuws omdat je probeerde twee keer te stemmen. Je Franse fractiegenoot Marine Le Pen was afwezig, en toen probeerde je stiekem met niet alleen je eigen stemkaart, maar ook met die van haar te stemmen. Je bent zo’n man van wie supermarktmedewerkers bij de zelfscankassa altijd even het tasje moeten controleren, en die daar vervolgens verontwaardigd over doet.

Toen Rusland Oekraïne binnenviel, nam het Europees Parlement een motie aan waarin die inval werd veroordeeld. Net als bij de motie over Hamas, stemde jij daar tegen. De meeste mensen mogen dan deugen, sommige verre van, en het voordeel van dat smaldeel is dan weer hun voorspelbaarheid. Deze week zakte je door je eigen ideologische bodem op kelderhoogte. Het ging in het Europees Parlement weer over Oekraïne en Rusland. En jij hield vervolgens waarschijnlijk het meest krankzinnige verhaal dat ooit in die vergaderzaal is gehouden. Ik citeer: ‘Rusland heeft miljoenen Oekraïense vluchtelingen opgevangen, waaronder gelukkig ook honderdduizenden kinderen die door het Oekraïense leger worden en werden gebombardeerd. (...) Oekraïne is bovendien zelf de grootste leverancier van kinderen voor pedonetwerken, mensensmokkel en orgaanhandel. Het heeft hiervoor kinderkennels met draagmoeders. In Rusland krijgen kinderen een traditionele opvoeding en opleiding. In het Westen krijgen ze transgender-indoctrinatie.’

Tot zover het voordragen van de propagandabrief, die je kennelijk ergens in een parkeergarage kreeg van een man met een hoed en een lange jas, rechtstreeks gestuurd vanuit het Kremlin. Als ik je tekst alleen maar had gelézen, had ik me vooral afgevraagd of je was betaald in bitcoins, of toch gewoon in roebels. Maar ik zág je de tekst voorlezen. Zwetend, bibberend, met onvaste stem. Als een gegijzelde die een verklaring voorleest, met zijn beul net buiten beeld. Ik had bijna met je te doen, terwijl ik dacht: sterk spul toch, dat novitsjok.