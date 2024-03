Luuk Koelman: 'We gaan weer als een malle tanks en oorlogsschepen produceren'

De Europese Commissie heeft gesproken: om ons te wapenen tegen de Russen, moeten we zo snel mogelijk een oorlogseconomie worden. Daartoe dient allereerst de Europese wapenindustrie royaal te worden gesubsidieerd. Het bedrag van 100 miljard euro ligt al op tafel. Ook moeten wapenfabrikanten de bevoegdheid krijgen om gewone fabrieken over te nemen, inclusief alle machines en het personeel, want we gaan weer als een malle tanks, gevechtsvliegtuigen en oorlogsschepen produceren. Een ‘totale omslag in doen en denken’, noemt de Commissie dat.

Nou, dat kun je wel stellen! Het ene moment zitten we middenin Timmermans’ Green Deal, de 1000 miljard euro kostende overgang naar een volledig groene, fossielvrije economie. Het volgende moment pompen we 100 miljard euro in de herrijzenis van de Europese wapenindustrie, een bedrijfstak die per definitie teert op alles wat fossiel is.

Media zijn in ieder geval al om. De Volkskrant verlekkerde zich al aan de vraag of het Nederlandse Nedcar in Born niet gewoon Leopards kan gaan maken, nu ze daar gestopt zijn met het produceren van elektrische Mini’s.

Dus in welke transitie zitten we nu? Die naar een groene economie, of die naar een oorlogseconomie? Het kan niet allebei. Ik bedoel, hebben we net met zijn allen Tata Steel gebrandmerkt als de duivel in de duinen, blijken we het bedrijf opeens hard nodig te hebben voor het produceren van bepantsering voor tanks en oorlogsschepen. En vergeet ook alle rechtszaken maar tegen Shell, het bedrijf dat volgens milieuminister Jetten op ramkoers ligt met het klimaat. We hebben al hun diesel en kerosine hard nodig.

Meer vragen doemen op. Hoezo 100 miljard voor de wapenindustrie? En waarom is het altijd weer zo’n groot, mooi rond getal? Doen politici maar een gooi? Dat Oekraïne te weinig munitie heeft, komt echt niet door geldgebrek. De NAVO heeft sinds jaar en dag een defensiebegroting die tienmaal(!) groter is dan die van Rusland. Dus dat tekort aan granaten, waarover iedereen zo spastisch doet, is geen financieel probleem, maar enkel het gevolg van slecht militair management. Iets wat al die generaals, die nu moord en brand schreeuwen, zichzelf mogen aanrekenen.

Maar waarom zouden ze? Momenteel zit de ganse politiek braaf bij hen op schoot. Types als Jetten en Timmermans incluis. Stel hen vooral niet de vraag waarom u en ik verplicht duizenden euro’s mogen neertellen voor een hybride warmtepomp (want: milieu), terwijl een eind verderop de Leopards (dieselverbruik: 1 liter op 250 meter) van de lopende band rollen. Of waarom Europese wapenfabrikanten gratis 100 miljard euro krijgen om de aardkloot verder op te warmen, terwijl u en ik straks op het treinstation alleen koffie mogen kopen als we braaf onze eigen mok meenemen.

Al denk ik het antwoord wel te weten. Het milieu? Nog steeds hartstikke belangrijk! Vandaar het nieuwe EU-verbod (vanaf 2030) op miniflesjes hotelshampoo en mayonaisezakjes. Dus die eerste halvering van de CO2-uitstoot, ook in 2030? Gaan we zeker halen! Not.