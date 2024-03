Dilan Yesilgöz: 'Versnelling stuk hoger, ego's opzij en aan de bak'

'Ik deel de mening van de heer Putters dat dit kabinet voldoende politieke binding, stabiliteit en bestuurbaarheid kan bieden', aldus Dilan Yesilgöz.

Op de vraag waarom Geert Wilders geen premier mag worden reageerde Yesilgöz: 'Vanuit ons was er niet bij voorbaat een blokkade, maar niet bij voorbaat een akkoord.' Volgens de VVD-voorvrouw is de reden dat Wilders geen premier wordt, dat alle vier de partijleiders in de Kamer blijven zitten. Yesilgöz liet daarnaast weten dat het premierschap nog niet uitgebreid besproken is aan de formatietafel.

Na de lunchpauze van het formatiedebat kwam VVD-voorvrouw Dilan Yesilgöz aan het woord. Net als Wilders liet Yesilgöz doorschemeren nog altijd mogelijkheden te zien.

'Kiezer heeft gesproken'

De VVD-voorvrouw is van mening dat het tijd is dat de versnelling een stuk hoger wordt, de ego's aan de kant worden geschoven en de partijen eindelijk aan de bak gaan. 'De verschillen tussen de vier partijen zijn niet klein', gaf Yesilgöz toe. Maar, volgens de VVD'er heeft de kiezer op 22 november 2023 gesproken en zal hier gehoor aan moeten worden gegeven. 'Alles wat de VVD doet in dit proces is gericht op het doen slagen van een kabinet wat het beleid kan uitvoeren waar wij voor staan', zei Yesilgöz.