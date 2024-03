Nieuwe Revu's kijktip: '3 Body Problem'

Als het aan showrunners David Benioff en Dan Weiss had gelegen, was Game of Thrones heel anders afgelopen. Een trio bioscoopfilms: dat moest het machtige slotakkoord worden. HBO zei nee, en de twee braken met de streamingsdienst. Hun nieuwe serie zit bij Netflix, een bedrijf met zakken die diep genoeg zijn om de ambitieuze visie van beide heren te kunnen betalen. Want de 3 Body Problem is monumentaal.