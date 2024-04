Bart Nijman: 'Dit soort campagnes leidt ertoe dat het aantal antisemitische incidenten stijgt'

'Hanneke Groenteman was een van de BN'ers die Oxfam Novib ronselde voor een inzamelingsactie om Hamas nog eens aan te moedigen'

Het is een half jaar geleden dat Hamas op beestachtige wijze huishield in Israëlische woonwijken en dat leek Oxfam Novib een uitstekend moment om een paar min of meer bekende Nederlanders te ronselen voor een inzamelingsactie om Hamas nog eens aan te moedigen. We zien onder meer eendags-songfestivalvlieg S10, een of andere non-binaire Pokémon, televisiemoeder van Khalid Kasem Hanneke Groenteman, dinges hoe heet ze die haar tieten ooit ‘Harries’ noemde en voormalig PvdA/GroenLinks-Kamerlid Kauthar, die haar kandidatuur introk nadat het officiële partijstandpunt na 7 oktober in haar ogen niet anti-Hamas genoeg was. Allemaal figuranten die getraind zijn om zonder al te veel kennis van zaken een serieuze blik te acteren om in te spelen op valse sentimenten van een situatie. Want ook de Hamasminnende Gazanen hebben ‘dromen, hoop en ambities’, denkt midden-oostendeskundige S10. Wat Israël doet is ‘moreel en juridisch onacceptabel’, vindt internationaal strafjurist Hanneke Groenteman.

In een stemmig pikzwart decor (is het een tunnel?) staan ze met indringende blikken een plechtige vroomheid te veinzen terwijl ze zich scharen achter de moraal die haatgedreven religieuze massamoord mogelijk maakt. Onderwijl proberen ze de kijker het gevoel te geven dat eenieder die Israël steunt, zich daarmee in wezen achter de werkelijke dader, oorlogsmisdadiger en wetteloze macht schaart. Palestijnen kunnen immers nooit iets anders zijn dan slachtoffer. Ze mogen niet anders, van de welvarende westerlingen die hun armoede en achterstand nodig hebben om zichzelf te kunnen profileren als intens deugdzame, betrokken mensen-mensen.

Het resultaat is een misselijkmakende video die benadrukt wat we al een half jaar door de strot geramd krijgen: een omkering van oorzaak en gevolg propageren om de blaam van 7 oktober bij Israël te leggen, de gore gruwelen van Hamas naar de achtergrond te drukken en om de resterende burgergijzelaars, die al een half jaar onder erbarmelijke omstandigheden in stinkende rattentunnels onder Gaza worden vastgehouden, naar een collectieve vergetelheid te drukken.

Er worden oorlogsmisdaden gepleegd in Gaza. De rechter oordeelde dat Nederland moet stoppen met het leveren van F-35-onderdelen aan Israël, maar de regering gaat in cassatie. Dus wij strijden door. Samen met verschillende BN’ers, en met jou. Doneer & deel: https://t.co/pTVC5rQptB pic.twitter.com/mEi4VzpyJb — Oxfam Novib (@oxfamnovib) April 3, 2024

Oxfam zal er vast een boel geld mee ophalen, het is immers ramadan en dan zijn zelfs institutionele jodenhaters vrijgevig genoeg om kuffar-clubs wat zakat toe te schuiven. Maar dit videootje zal geen enkel effect hebben op het conflict aldaar. Wel op de sfeer in Nederland, want het zijn campagnes zoals deze die ertoe leiden dat het aantal antisemitische incidenten oploopt. Oxfam bedelt met de ene hand om pecunia en punnikt met de andere het slachtofferschap waar Hamas zich in kan hullen, als een soort mantel der liefde voor lage verwachtingen.

Oxfam beroept zich op westerse waarden en principes, maar de enigen die aan die standaard wordt gehouden zijn Israël en hun bondgenoten. De wetteloze ideologie die Hamas drijft, wordt ontzien. Deze cultivering van slachtofferschap is een vorm van mentale terreur en wie erin tuint, degenereert zichzelf.