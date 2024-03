Baudet vs. Klaver: 'Wordt gezegd dat de heer Klaver eigenlijk een vagina heeft'

Kamervoorzitter Martin Bosma heeft vanochtend laten weten dat Forum voor Democratie-leider Baudet spijt heeft van zijn uitspraken naar GroenLinks-PvdA-Kamerlid Klaver. FvD-partijleider Thierry Baudet kreeg het woensdag in de plenaire zaal flink aan de stok met Jesse Klaver van GroenLinks-PvdA. Naast de vagina-uitspraak dreigde Baudet óók nog zijn mede-Kamerlid ‘op zijn bek te slaan’.

'Eigenlijk een vagina'

Volgens Klaver neemt de partij van Baudet pro-Russische standpunten aan en hij vroeg zich daarbij af of FvD in ruil hiervoor geld ontvangt of ontving van Rusland. Klaver deed daarom het verzoek om de jaarstukken van de Stichting Forum voor Democratie openbaar te maken, om dit uit te kunnen sluiten.

'Er wordt gezegd dat de heer Klaver eigenlijk een vagina heeft, is hij bereid om zijn onderbroek even openbaar te maken?' reageerde Baudet op de vraag. 'U gaat over uw eigen woorden, maar ik vind het een tikkeltje ordinair', zei Kamervoorzitter Bosma over de uitspraken van Baudet.

Baudet liet vervolgens weten dat de stukken van de stichting openbaar zijn, maar volgens Klaver is dit niet het geval. Daarop reageerde Baudet furieus: 'Ik voel mij in mijn eer aangetast door de beschuldigingen. Daarom ben ik boos. In elke andere situatie zou iemand je op je bek slaan als je zoiets over mij denkt.'

Voor wie het heeft gemist…. Na afloop van het debat raken Klaver en Baudet in gesprek. Baudet zei tegen Klaver dat hij hem op zijn bek zou slaan als Klaver nog één keer naar de jaarstukken zou vragen. Klaver meldde dit vervolgens bij Bosma. pic.twitter.com/UkPIjsff2u — Peter Nieman (@videopete) March 27, 2024

Bedreigingen richting Klaver

Op beelden is te zien hoe Baudet en Klaver buiten de microfoon nog met elkaar in gesprek gingen in de plenaire zaal. De FvD-voorman zei hier tegen Klaver hem op zijn bek te gaan slaan. De bedreiging is op de video niet te horen, maar werd door verschillende Kamerleden bevestigd. Kamervoorzitter Bosma gaf aan zelf de bedreiging niet gehoord te hebben, maar besloot de FvD'er toch op het matje te roepen. 'Bedreigingen, nota bene in de plenaire zaal, kan ik niet tolereren', liet hij weten.

Reacties Kamerleden

Verschillende Kamerleden lieten zich uit over het gedrag van Thierry Baudet op X. 'Het gedrag van Baudet in de Kamer wordt iedere keer gekker. Dit voorbeeld heeft effect op de samenleving ('wat in de Kamer kan, mag op straat, in de klas ook'). Goed dat voorzitter ingrijpt. En waarschijnlijk wil Baudet/Forum voor Democratie echt iets verbergen als hij zo reageert op vragen over financiering', twitterde NSC'er Pieter Omtzigt.

Ook VVD-voorvrouw Dilan Yesilgöz reageerde: 'Intens treurig dieptepunt. Woorden bestrijd je met woorden. Niet met schelden en zeker nooit met dreigementen. Door collega’s zo te bejegenen, tast je niet alleen het instituut Kamer aan, je ondermijnt de democratie. Goed dat de Kamervoorzitter ingrijpt.'

Geert Wilders daarentegen houdt zich tot nu toe voor de verandering eens stil op het platform over deze kwestie.