Jan Roos: 'De enige reden waarom Soundos op tv is gekomen, is omdat ze vrouw én Marokkaans is'

Waar haalt Soundos het gore lef vandaan om Youp van ’t Hek zo te bekritiseren?

Het begon allemaal in de herfst van 2022, toen Youp van ’t Hek in zijn column in de Varagids tekeerging over Ik ga stuk, het kijkcijferdebacle waarin nieuw komedietalent werd gezocht. Hij struikelde vooral over de jury, die volgens hem te onervaren was. Soundos was daar onderdeel van en Van ’t Hek omschreef haar als ‘een luidruchtige mevrouw om wie, behalve zijzelf, nog nooit iemand gelachen heeft’. Dat was tegen het zere been van de Amsterdamse actrice, presentatrice en cabaretière. Ze maakte in maart 2023 een korte rap waarin ze de beste cabaretier die ons land ooit gehad heeft, op ordinaire wijze onderuit schoffelde. Daarmee was het klaar, zou je zeggen. Maar blijkbaar was Soundos nog niet uitgerateld...

Want? Wat nu weer?

De loljurk van Marokkaanse komaf heeft een interview aan NRC gegeven waarin ze nog maar weer een keer haar oud zeer naar boven haalt. Soundos vertelt onder meer dat ze Van ’t Hek heeft gemaild dat het prima is als hij haar niet leuk vindt, maar dat dan wel moet baseren op minimaal één bezoek aan een voorstelling van haar. De grote toneelmeneer mailde haar niets terug, wat voor nog meer verontwaardiging zorgde: ‘Het is jammer. Maar ik raak niet geïntimideerd en ga er niet van huilen. Niet meer. Youp van ’t Hek is geen familie of vriend. Ik denk wel: als je een bepaalde positie heb bereikt, ga dan óf jongere generaties helpen, óf hou je bek dicht.’ Dat Van ’t Hek na 51 jaar cabaret en 276 keer Carré afzwaait als cabaretier en door Soundos oneervol wordt uitgezwaaid met ‘hou je bek’, is volgens menig liefhebber beneden alle peil.

‘Maak geen ruzie met Soundos, want je staat tegenover een vleesgeworden stroomstootwapen, honkbalknuppel en verbaal kanon’

Wat vindt Soundos El Ahmadi van zichzelf?

‘Ik zit vol met woede en rancune. Maar dat is goed voor mijn comedy.’

Wat vinden wij van Soundos El Ahmadi?

Ja hallo, over die sneue klaagtrut durven wij echt niks verkeerds te zeggen, straks moeten ook wij onze bek nog houden.

Wat vinden anderen van Soundos El Ahmadi?

Angela de Jong - tv-columnist AD

‘Ik vind haar op televisie altijd nogal veel. De gesprekken aan tafel gaan altijd over háár. Ze weet het gespreksonderwerp dusdanig te veranderen dat het al gauw weer over haar gaat, ze begint graag over zichzelf te tetteren. Dat vind ik heel irritant. Ik vind haar ook gewoon niet grappig. Daar kan ik niks aan doen en zij zal er niet van wakker liggen. Ze praat ook altijd zo hard. Volgens mij denkt ze dat wanneer ze harder praat, ze grappiger wordt. Ze zit heel erg in mijn irritatiezone. Mensen die continu roepen hoe goed ze zijn, verliezen bij mij aan geloofwaardigheid. Als ik de keus had om de tv uit te zetten als zij op de buis is, zou ik dat doen. Maar die optie heb ik helaas niet als tv-columnist, haha.’

Herman Brusselmans - schrijver

‘Over Nederlanders die met een grote mond en uitgesproken mening op de Vlaamse televisie verschijnen, zijn we eerst een beetje verbaasd en daarna vinden we het vaak wel leuk. Soundos heeft drie keer in De slimste mens gezeten. Daarvoor kenden we haar niet, maar ze heeft er wel enkele tientallen optredens in Vlaanderen mee versierd. Ik heb haar achter de schermen leren kennen en ik vind haar een leuke, lieve vrouw. Ze spreekt luid, ze roept en ze brengt opvattingen te berde zonder al te veel omhaal. Ze zegt wat ze te zeggen heeft en soms op een manier die niet iedereen genegen is. Maar je kunt tegenwoordig niets meer zeggen. Als je iets te luid zegt, ben je ineens arrogant of pretentieus. Het is gewoon haar stijl en manier van doen. Toen mijn vriendin en ik een baby’tje kregen, toonde ze veel belangstelling en vertelde ze over haar eigen kinderen. Ze is niet altijd een schreeuwlelijk. Als privépersoon vind ik haar een aangenaam mens. Op het podium vind ik haar wel grappig door haar mimiek, haar manier van bewegen en haar timing. Dat heeft ze allemaal onder de knie, ik vind haar oké als cabaretier.’

Jan Roos - presentator Roddelpraat

‘Het hele probleem van Soundos is dat ze cabaretier is zonder een greintje humor. Die vrouw is niet grappig en ze kan niks leuks: ze is een totaal talentloos leeg vat. De enige reden waarom ze ooit op televisie is gekomen, is haar achtergrond: vrouw én Marokkaans. Als een van de grootste komieken van ons land dan zegt dat ze niet grappig is, gaat ze hem uitschelden. Meerdere keren, want ze komt daar steeds op terug. Dan denk ik: meisje, je kunt beter je muil houden. Ze heeft geen enkel recht van spreken. Kijk, Youp woont bij mij in het dorp en ik vind hem een chagrijnige klootzak, maar hij is wél een goede cabaretier. En zij gaat hem beledigen in zijn laatste periode als cabaretier? Ze is een ordinaire achterbuurt-allochtoon die alleen maar aan het schreeuwen en krijsen is voor aandacht. Een ongetalenteerd vervelend zeikwijf, dat is het.’

Johan Derksen - zeiksnor VI

‘Die mevrouw is totaal niet leuk, hè? Dat vindt ze zelf overigens wel. Ik heb een keer een optreden van haar gezien, je kunt er nog niet eens om glimlachen.’

Raymond Mens - politicoloog & Amerikakenner

‘Ik heb nog nooit iets van haar gezien, behalve datgene wat ze deed bij dat Amazon-programma LOL. Ik ga ervan uit – op basis van wat ik wel heb gezien – dat ik haar niet heel leuk vind. Dat vind ik overigens van de meeste cabaretiers. Ik heb haar meegemaakt aan de gesprekstafel bij Sophie & Jeroen. Ze is uitgesproken anti-Trump en dat gaf ze ook aan richting mij: “Jij verheerlijkt hem en dat irriteert me.” Zo reageren mensen vaak als ik iets positiefs zeg over Trump of advocaat van de duivel speel. Ik heb haar lekker door laten ratelen. Dat is ook haar rol als tafeldame om af en toe in te breken en haar mening te geven. Bij VI gaat ze ook geregeld over de tong en daar vinden ze haar niet grappig. Het is mijn humor ook niet, dus ik begrijp dat wel. Wat de uithaal richting Youp van ’t Hek betreft, denk ik: heb niet van die lange tenen. Als anderen hun mening geven, moet je daar gewoon tegen kunnen. Maar misschien is dat haar businessmodel, dat ze uithaalt naar iedereen en kijkt wie er hapt.’