Soundos El Ahmadi: 'Ik heb geen spijt van DWDD'

Soundos El Ahmadi (35) maakte oneindige vlieguren als comedian, was heel even de huiskomiek van DWDD en nu staat ze in het theater met haar nieuwe, zeer persoonlijke show Geboren Met Ervaring. ‘Ik ben zó vaak op mijn bek gegaan, niet normaal!’

Fotografie Corné van der Stelt

Het cliche? is dat vrouwen minder grappig zijn. Is dat onzin?

‘Vrouwen niet zijn minder grappig, vrouwen zijn minder egoi?stisch. En je hebt veel egoi?sme nodig om comedian te zijn. Mannen hebben van nature de neiging minder pleasend te zijn, meer schijt te hebben aan de verwachtingen van anderen en gewoon te doen waar ze zelf zin in hebben. Die houding werkt beter voor een zaal vol publiek, dan de meer verzorgende houding waar vrouwen van nature toe neigen. Ik heb weleens tijdens een nazit tegen al die mannen om heen gezegd: “Als jullie nou gewoon allemaal je piemel op tafel gooien, dan weten we meteen wie de grootste heeft.” Toen zei Martijn Koning dat het hem niet eens zou verbazen als ik mijn pie-mel er dan bij zou gooien, haha. Maar je moet als vrouw dus even je natuurwetten opzij zetten, dan gaat er een wereld voor je open. Pas sinds een jaar of drie zeg ik zelf hardop dat ik het kan. Wat niet wil zeggen dat ik niet meer op mijn bek zal gaan. Ik wil ook uit mijn comfort zone blijven stappen.’

Dat deed je bijvoorbeeld door de huis-comedian van De Wereld Draait Door te worden. Waarom deed je dat?

‘Ik was toen bijna 35. Ik had net een kind, was bezig met mijn derde programma en dacht: ik kan hier heel veel van leren. Toen op Nu.nl stond dat Peter Pannekoek ermee stopte, heeft half comedian-Nederland zichzelf aangemeld, en ik ook. Ik had ook ideee?n over hoe dat aan te pakken: onder meer door met een eigen mini-redactie gaan werken. Maar ja, soms heb je gewoon pech in het leven. Ik had meteen een continui?teitsprobleem, omdat er door twee thema-uitzendingen twee vrijdagen achter elkaar uitvielen, dus het publiek kon niet echt aan me wennen. En de lach en de feedback die in het theater gewend ben, die zag je op tv niet terug. Ik merkte bovendien dat de actualiteit als basis voor je grappen niet mijn grootste kwaliteit is. Dus ja... Je moet ballen hebben om zoiets te doen, maar je moet eigenlijk nog grotere ballen hebben om er mee te stoppen. Ik heb nergens spijt van; ik heb ook hier veel van geleerd, het is goed zo.’

Het programma, en dan zeker de comedians die erin optreden, zijn een geliefde pispaal op Twitter. Maar bij jou, een vrouw met een Marokkaanse achtergrond, ging het deksel helemaal van de gierput. Las jij die berichten zelf?

‘Ik was er door gewaarschuwd door mijn voorgangers, die volgens die twitteraars allemaal niet grappig waren. Tot hun opvolger kwam, die dan opeens veel slechter was dan de voorgangers. Ik wist ook dat daar nog een dosis seksisme bovenop zou komen, en ook nog eens racisme. Ik keek zelf niet, maar werd er door anderen mensen zo? vaak op gewezen dat de negatieve energie alsnog binnenkwam. Het Algemeen Dagblad schreef zelfs een stuk over me met als kop: “Heel Nederland is klaar met Soundos.” Op basis van drie twitterberichten. Bijzondere journalistiek.’

