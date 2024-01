Soundos El Ahmadi: 'Ik ben zó vaak op mijn bek gegaan, niet normaal'

Soundos El Ahmadi (35) maakte oneindige vlieguren als comedian, was heel even de huiskomiek van DWDD en nu staat ze in het theater met haar nieuwe, zeer persoonlijke show Geboren Met Ervaring. ‘Ik ben zó vaak op mijn bek gegaan, niet normaal!’

Fotografie Corné van der Stelt

Je begon ooit bij het Amsterdamse Comedycafe?, het minder begaafde broertje van de Comedytrain.

‘Wat gemeen! Ik was een jaar of 19 en had nul idee van theater, van comedy, van waar je moet zijn wanneer je zoiets wilt doen. Een jongen in mijn klas zei dat hij daar, in het Comedycafe?, aan een wedstrijd ging meedoen. Hij zei: “Als we er nou samen aan meedoen, kunnen we het samen voorbereiden en elkaar ook helpen.” De Amsterdamse zender AT5 heeft toen nog een item gemaakt, waarin wij samen in de kamer van zijn moeder aan het oefenen zijn. Super schattig. Vervolgens ging hij tijdens het optreden op zijn bek en heeft hij nooit in zijn leven meer op een podium gestaan.

Ik kreeg de kans om er geregeld te blijven spelen. Ik bracht wat iedereen bracht: over Marokkaan zijn, over de verschillen tussen mannen en vrouwen, over vooroordelen. Ik dacht dat iedereen op me zat te wachten, maar de mannen daar – ik was de enige vrouw – maakten me vrij snel duidelijk dat dat niet het geval was. Zij in ieder geval zeker niet. Behalve dan dronken na de show met een arm om me heen en tijdens het zoveelste verzoek eens af te spreken. Ik was een pionier en dat ben ik gebleven, maar ik ben er helemaal klaar mee. Ik heb niet voor niets zo’n oud hoofd.’

Maar de sfeer daar was dus onaangenaam?

‘Als ik zeg “vijandig”, hou ik me nog in. Jaren later hebben veel van die comedians nog gezegd dat ze het me wel he?e?l lastig hebben gemaakt, en hebben ze hun excuses aangeboden. Nu is de sfeer in comedy over het algemeen wel hard. Ik ben zo ontzettend vaak op mijn bek gegaan, echt niet normaal.’

