Nu in Nieuwe Revu (nr. 15, 2017)

Vandaag ligt er weer een verse Nieuwe Revu in de winkel. Het coververhaal van deze week:

Trump en de maffia - De schimmige zakendeals van Donald Trump met Fat Tony, Joey No Socks en andere kopstukken van de georganiseerde misdaad. (reportage)

Verder in editie 15 van Nieuwe Revu:

- Wie wordt de eerste marstronaut van de Benelux? (reportage)- Soundos El Ahmadi: ‘Vrouwen zijn niet minder grappig dan mannen’ (interview)- Dick Maas: ‘Ik heb vaak de neiging om iemand van de set te slaan’ (voorpublicatie)- Awakenings: het grootste technofeest ter wereld wordt 20 jaar (fotorepo)- Wie denkt Dwight Dissels wel dat hij is? (portret)- Neerlands Hoop: ethisch hacker Mischa van Geelen (interview)- Jonathan Ursem: ‘Waarom is het ok dat Trump in bed ligt met de maffia?’ (column)- Özcan Akyol: ‘Op voetbalgebied tellen we niet meer mee, met uitzondering van Arjen Robben’ (column)- Jerry Hormone: ‘Waar is de zanger van de Shit Fucker’s Dick and His Burning Assholes?’ (column)- Herman Brusselmans: ‘Max Havelaar is een onleesbare kutroman’ (column)- Marith Iedema: ‘Waarom zou je je aftrekken in het bijzijn van wildvreemden?’ (column)- Leon Verdonschot: ‘Hoe het Theo Hiddema als Kamerlid ook zal vergaan, vervelen zullen we ons niet’ (column)- Maxim Hartman: ‘Seks is goed, suiker en snoep zijn gewoon kut’ (column)