Boze ex Dirk Kuijt: 'Hij heeft z’n kinderen nu gewoon zes maanden niet gezien'

Dirk Kuijt (43) vindt zichzelf een positief mens en probeert altijd positief te blijven. Dat lukt hem vaak, behalve nu. Dirk is boos, de beer is los.

Dirk Kuijt is boos. Heel boos. Waarom?

De 104-voudig international is al vier jaar bezig om van zijn ex-vrouw Gertrude van Vuuren te scheiden. Dat lukt maar slecht. Daar waar Dirk dacht alles goed te hebben afgehandeld en zich te kunnen focussen op zijn elf jaar jongere blonde hapje Kate, blijft Gertrude terugkeren als een soort spook uit het verleden. De twee hebben vier kinderen samen, dus je zou zeggen dat het contact op een volwassen manier verloopt, maar nee. De boze ex heeft een zaak tegen hem aangespannen omdat zij vindt dat de scheiding niet goed is afgehandeld.

Is Kuijt daar nou zo boos om?

Neehee, dat stukje komt nu. Na afloop van de zitting stapte Aran Bade van RTL Boulevard op het woeste wief af. Profvoetballers hebben mediatraining gehad en blijven in zulke precaire situaties zo gesloten als een oester. Dirkie wimpelde de verslaggever dan ook handig af door te stellen dat dit onderwerp privé is. Ex-vrouwen van voormalig profvoetballers blijken minder doortastend in het ontwijken van lastige vragen. Voor de camera’s van het gossipprogramma liep ze vollédig leeg over het gedrag van de voormalig speler van FC Utrecht, Feyenoord, Liverpool en Fenerbahçe. Ze gaf Dirkie en plein public de volle laag en daar zat geen woord Frans tussen. Daarom is Dirk dus boos. Heel boos.

‘Het lijkt wel of-ie de bof heeft’

Wat vindt Dirk Kuijt van zichzelf?

‘Ik ben er inmiddels immuun voor geworden om me te storen aan wat mensen van mijn keuzes vinden.’

Wat vinden wij van Dirk Kuijt?

Ietsje meer immuniteit voor het gekakel van zijn ex had hem een hoop frustratie kunnen besparen.

Wat vinden anderen van Dirk Kuijt?

Gertrude van Vuuren - boze ex

Hij heeft z’n kinderen nu gewoon zes maanden niet gezien. Als je 22 jaar met elkaar gaat en vier kinderen hebt, dan denk ik van: wat zijn die 22 jaar? Hoe snel dit allemaal gaat en eigenlijk ook over de rug van m’n kinderen. Wat mij betreft kan hij zijn kinderen altijd zien. Ik ben daar niet op tegen en zou het juist heel fijn vinden als dat zou kunnen. Maar er zijn dusdanig veel zaken gebeurd, wat de kinderen ook erg vinden. Die zijn echt enorm verdrietig en die lopen met heel veel verschillende gevoelens. De hele scheiding is eigenlijk als donderslag bij heldere hemel voor mij en de kinderen gekomen. Zijn kaarsje was uitgedoofd, alleen bij mij is er een tornado over mijn leven heen gekomen, en van mijn kinderen. Daar ben ik echt door hele diepe dalen gegaan en uiteindelijk daar toch weer uitgeklommen en geprobeerd om het gezamenlijk op te lossen. Er zijn gewoon afspraken gemaakt en ik dacht dat we daar goed overheen zijn gekomen. Uiteindelijk worden die afspraken niet nagekomen.’

Paul de Gier - Dirks advocaat

‘Zijn dochter traint twee keer per week in de sportschool bij Dirk thuis, afgelopen weekend was Dirk nog met zijn zoon bij een voetbaltoernooi en gisteren was hij bij zijn jongste zoon. Kortom: het verhaal van Geertrude klopt absoluut niet. De band tussen hem en zijn kinderen is hartstikke goed.’

Kim Beumer - Gertrudes advocaat

‘Er is voor de vier kinderen een regeling getroffen dat ze in de weekenden bij Dirk zouden slapen. Dit doen ze al zes maanden niet meer. Dirk ziet zijn kinderen vooral via toernooien of andere evenementen waar de kinderen dan ook bij zijn. Er is geen sprake van een goede band.’

Aran Bade - verslaggever RTL Boulevard

‘De vuile was is wel een beetje buiten gehangen. Het gaat echt om veel vermogen, om veel geld. Er staat een moeder van vier kinderen die zegt dat zij opkomt voor haar kinderen. Dirk zegt heel netjes dat hij vanuit respect voor zijn kinderen er niet op wil ingaan.’

Willem van Hanegem - oud-voetballer en -trainer

‘Van Kuijt als voetballer was ik erg gecharmeerd. Het leukste vond ik altijd dat veel mensen zeiden: “Dat redt hij niet.” Maar telkens redde hij het wel. Hij was een onderschatte voetballer. Als je ziet bij welke clubs hij allemaal heeft gespeeld, kun je stellen dat hij het maximale uit zijn carrière heeft gehaald. Dat vind ik knap. Hij heeft het zelf helemaal opgebouwd van de amateurclub Quick Boys uit Katwijk tot het landskampioenschap met de Turkse topclub Fenerbahçe. Wat ik ervan vind dat zijn ex-vrouw privézaken met de media bespreekt? Daar heb ik geen mening over, daarvoor verwijs ik je naar RTL Boulevard. In mijn tijd als voetballer waren de media veel minder nieuwsgierig naar dingen die zich thuis afspelen. Verslaggevers waren ook minder brutaal. Door mijn mening te vragen over de situatie rondom de uitlatingen van de ex-vrouw van Dirk Kuijt, zijn jullie geen haar beter. Dat jullie je met dat soort dingen bezighouden... Dat profvoetballers hun privéleven moeten delen met de media, vind ik lulkoek. Wat gek zeg. Maar helaas hoort het er tegenwoordig wel bij. Als je aardig kunt voetballen, dansen, acteren of presenteren, duiken de media in de persoonlijke levens van die bekendheden. En tja, daar zit ook weleens wat vervelends tussen, zoals nu bij Kuijt. Daar hoeven we geen medelijden mee te hebben. Kuijt die redt z’n eigen wel. En wat zijn ex allemaal voor de camera roept, interesseert me totaal niet.’

Johan Derksen - bijzitter VI

‘Ik vind hem de grootste griezel van het Nederlands voetbal. Ik vond het een hele vervelende jongen. Hij is een paar keer op zijn bek gegaan en ik vind toch dat hij daarvan opgeknapt is. Hij maakt nu een wat leukere indruk.’