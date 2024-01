Nieuw van Nieuwe Revu: de Neerlands Hoop top 40 onder de 40

Nieuwe Revu is een progressief blaadje. We kijken graag naar voren, en laten ons daarbij inspireren door jonge mensen die anderen aan het denken zetten door de juiste vragen te stellen o?f zelf al de antwoorden paraat hebben. Deze toekomstmakers eren we in de Neerlands Hoop top 40 onder de 40.

De naam zegt het al: de lijst bestaat uit 40 mensen die niet ouder dan 40 jaar zijn. Ze onderscheiden zich door iets als eerste te doen, of als beste. Het zijn de zogenaamde disruptors, bij gebrek aan een goed Nederlands woord daarvoor. Ze verstoren de markt en schudden deze flink op met hun dwarse manier van opereren.

De lijst is samengesteld door de redactie van Nieuwe Revu. Omdat iets als visie niet meetbaar is, is het per definitie een subjectieve lijst. Door personen in de lijst te plaatsen, zeggen we daarmee: in deze mensen hebben we het vertrouwen dat ze ons land naar voren kunnen brengen en onze samenleving in de toekomst zullen gaan leiden. Het idee is niet nieuw – beter goed gejat dan slecht bedacht, nietwaar?

Nieuwe Revu laat zich inspireren door twee collegalijsten uit Amerika. Allereerst Vanity Fair, dat jaarlijks de The New Establishment-lijst publiceert, met daarin vier categoriee?n: Silicon Valley-hotshots, Hollywood-moguls, Wall Street-titanen en culturele iconen. Niet per se onder een bepaalde leeftijdsgrens, zoals wij wel doen (de oudste is 85). In de top 10 staan klinkende namen als Mark Zuckerberg (Facebook), Elon Musk (Tesla) en Beyonce? Knowles (zingen).

Forbes doet zo’n beetje hetzelfde, in hun 30 Under 30-lijst. Anders dan de naam doet vermoeden, staan daar liefst 600 namen in, verdeeld over twintig categorieën. Omdat het medium op zoek is naar vers talent, kan je maar e?e?n keer in de lijst worden opgenomen. Er zijn ook verschillende lijstjes per continent; zo heeft Forbes Africa ook een 30 Under 30, met daarop dertig personen die het werelddeel in de toekomst zullen leiden.

Mocht u de interviews in de Neerlands Hoop-special leuk vinden; Nieuwe Revu verschijnt wekelijks, en in elke editie staat een nieuw interview met een toekomstmaker. Bent of kent u iemand die niet in deze rubriek mag ontbreken? Tip ons dan op [email protected].

De Neerlands Hoop top 40 onder de 40 special is vanaf vandaag voor €4,99 te koop. Bestel 'm hier.