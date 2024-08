Luuk Koelman: 'De NS van Wouter Koolmees is volledig de weg kwijt'

‘Ik geloof niet dat ik het nog kan volgen... Vorig jaar verhoogde u de prijs omdat er te veel reizigers zijn, en nu verhoogt u de prijs omdat er te weinig reizigers zijn’

Zomer 2023.

– Goedemorgen, beste reizigers. Hier Wouter Koolmees. U weet wel, die krullenbol van de NS. Helaas met vervelend nieuws. We zijn genoodzaakt de prijs van een treinkaartje met tientallen procenten te verhogen. In ieder geval tijdens de spits.

– Nee hè! Waarom dat nu weer?

– Meneer, het is véél te druk in de trein. Coupés zitten echt propvol. Forenzen staan als haringen in een ton op treinbalkons. Bovendien kampen we met een tekort aan planners, waardoor er minder treinen rijden. En dan hebben we ook nog te weinig onderhoudsmonteurs.

– Oké, dus u wilt minder reizigers in de trein?

– Precies. Ziet u die prijsverhoging maar als een financiële prikkel. Reizigers moeten, als het even kan, de trein uit. Zeker in de spits.

Een jaar later, augustus 2024.

– Lieve reizigers, daar ben ik weer! Wouter Koolmees! Helaas zijn we wederom genoodzaakt de prijs van een treinkaartje te verhogen. Nu met 8,7 procent.

– Jeetje, alweer...? Laat me raden, is het nog steeds te druk in de trein?

– Druk? Ach meneer, was het maar waar. Nee, we kampen met de naweeën van corona. Daardoor werken forenzen nog steeds enkele dagen per week thuis. Allemaal klanten die structureel minder reizen. Dus lijden we als NS enorme verliezen.

– Maar het was toch juist een probleem dat er zoveel mensen tijdens de spits reisden?

– Nee hoor.

– Ik begrijp het niet. Vorig jaar sprak u nog over overvolle treinbalkons? Forenzen als haringen in een ton?

– Meneer, dat was toen. Nooit blijven hangen in het verleden, want daar schiet niemand iets mee op. Laten we naar de toekomst kijken! Om alle verliezen te dekken, moeten we als NS dringend bezuinigen. We schrappen vijfhonderd banen.

– Wacht even, u kampte toch met een personeelstekort?

– Meneer, u luistert niet. Wat heb ik u net verteld? We kampen met een tekort aan forenzen. Vanwege al die thuiswerkers.

– Ik geloof niet dat ik het nog kan volgen... Vorig jaar verhoogde u de prijs omdat er te veel reizigers zijn, en nu verhoogt u de prijs omdat er te weinig reizigers zijn.

– Neemt u maar van mij aan: we doen er als NS alles aan om de problemen op te lossen.

– Maar door marktwerking zou alles toch beter en goedkoper worden? De Spoorwegen gaan er alleen maar op achteruit.

– Onzin, treinen rijden altijd vooruit.

– Reist u zelf eigenlijk weleens met de trein?

– Ik? Meneer, ik verdien 490.000 euro per jaar. Alleen daarom al heb ik niets te zoeken in het onrendabelen-vervoer.

– Maar dat is tweemaal de balkenendenorm! Dat kan toch niet?

– Jawel, hoor. We zijn gewoon een privaat bedrijf. Bij ons kan alles. Daarom werk ik hier.

– Mag ik dan eens vragen: wordt u soms ook nog heimelijk gesponsord door de auto-industrie?