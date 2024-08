Dit lees je deze week in een knisperend verse Nieuwe Revu

Ook deze woensdag is het weer Nieuwe Revu-dag en dat betekent een gloednieuwe 35ste editie met de meest interessante achtergrondverhalen, de actuele en beruchte 'wie denkt', een uitgebreid interview, te gekke columns en nog véél meer. Nu te vinden in de schappen of bestel 'm hier , gewoon online.

Wie is Laura H. nu echt?

Komende zondag zendt VPRO-Human de eerste aflevering uit van de serie Laura H. Eerder was er al een bestsellerboek, een podcast, een toneelstuk over het ‘kalifaatmeisje’ uit Zoetermeer en een omstreden tv-interview. ‘Ik vind het bizar dat één dader meer aandacht heeft gekregen dan alle slachtoffers bij elkaar.’

De kinky wereld van lak en leer

Open en bloot toont Indecent zich aan de wereld. Deze zaak in kinky kleding in hartje Beverwijk heeft niets te verbergen. Nieuwe Revu nam er een kijkje en sprak enkele klanten over hun fetisj. ‘Pijn incasseren is voor mij een manier om de controle even los te laten. Ik krijg daar heel veel energie van. Net alsof ik een zuurstoftank heb opgegeten.’

Wie denkt Doutzen Kroes wel dat zij is?

Na een jarenlange cruise door de wappie-zee, meert Doutzen Kroes (39) weer aan in de modellenvijver. Zou ze haar principes écht overboord hebben gegooid?

Interview met fitnessgoeroe Mo Bicep

Mo Bicep (33) transformeerde zichzelf van een dikke jongen zonder levensdoel naar een succesvolle ondernemer met miljoenen volgers. Met zijn inspirerende video’s motiveert hij dagelijks duizenden mensen om het heft in eigen hand te nemen en hun leven te verbeteren. Maar de sky is the limit en daarom heeft de fitnessfluencer vanaf begin oktober ook nog een eigen theatershow. ‘Het was altijd al mijn droom om op een podium te spreken.’

Superboeven

De FBI voegde onlangs weer een extreem gevaarlijke misdadiger toe aan de top 10 van de Most Wanted-lijst. De beloning: 10 miljoen dollar. Andere voortvluchtigen zijn 2 tot 5 miljoen dollar waard. Een overzicht van vijf van de Most Wanted Men ter wereld. ‘Je kunt niet ontsnappen. Je zult voor het gerecht worden gedaagd.’

Skiën in Afrika?

Zeg je Afrika, dan gaan de gedachten al snel uit naar leeuwen, olifanten en hongersnood. Skiën is zeker niet het eerste wat er dan bovenkomt. Toch kun je dat er wel degelijk doen. Het koninkrijk Lesotho heeft deze, eh, imposante piste laten aanleggen.

De kersverse Nieuwe Revu bestel je hier.

Exclusief inkijkje: begeleider Michael werkt op de gesloten zorg

Een ervaringsdeskundige, zo zou je Michael Kawaters (54) het beste kunnen omschrijven. In veel cliënten/patiënten op de gesloten zorg ziet hij zijn eigen getroebleerde jeugd weerspiegeld, zodat hij adequaat kan anticiperen of ingrijpen. ‘Ik heb moeten knokken, schipperen en rennen om mijn vege lijf te redden.’