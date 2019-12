Klaas Dijkhoff is wat er gebeurt als je te lang een land bestuurt. Het begint losjes liberaal en je eindigt als het poenerige poppetje uit het Monopoly-spel, met een verwaterde moraal. Ga niet langs start, u ontvangt geen 80.000 euro wachtgeld.

VVD-kroonprins Dijkhoff is een hele krampachtige gewone jongen geworden. Geboren als volkse Brabantse liberaal stond zijn wieg in de beker van een tuba uit een dweilorkest, en was Oranjeboom zijn Olvarit. Maar toen hij sneakers en spijkerbroek verruilde voor iets te kleurrijke driedelige combinaties, werd het carnavalsgehalte niet minder. ‘Waarom kleedt deze meneer zich als een Moldavische circusdirecteur?’ vroeg Arthur van Amerongen zich onlangs af en treffender kun je Klaas helaas niet meer omschrijven. Hij probeert zichzelf in een rol te proppen die hem helemaal niet past.

Partijleider Mark Rutte, daarentegen, is een hele ontspannen ambtenaar. Geboren in een soepel, niet te poenerig pak in de kopieerkamer van een naar redelijkheid gerund ministerie. Hij draagt zijn premierspositie ogenschijnlijk lichtvoetig, maar als hij zijn pak verruilt voor hemdsmouwen, All Stars en jeans geeft hij die casual kleding toch gewicht.

Belangrijker nog, Rutte is op zaterdag gewoon Mark die naar de Haagse markt gaat voor zijn wekelijkse boodschappen, in een bescheiden appartement woont (waar zijn moeder zijn kleren waste), en nog steeds in die tweedehands Saab van een letterlijk failliet merk rijdt.

Niet Klaas. Die heeft de nieuwste stekkerwagen, een grote woning in Breda, een reiskostenvergoeding voor afstanden die hij niet aflegt en wachtgeld voor een bewindsfunctie die hij nauwelijks heeft bekleed. Klaas representeert vooral Klaas, tegenwoordig, en daarmee is hij een uitstekend boegbeeld van zijn uitgeholde partij.

Klaas is het vleesgeworden verval van de VVD. Tien jaar terug de sympathieke liberale vrije jongen voor de gewone man, de middenklasse en het mkb, nu een slippendrager van multinationals op geforceerde festivals waar de partijpakken en parelkettingen hun twijfelachtige palmares van geërodeerde integriteit weglachen boven een lauwe bitterbal.

Dijkhoff is ondertussen zijn norse boertigheid gaan verwarren met Brabantse charme, en zijn opzichtig verveelde houding tegenover media en collega’s in de Kamer met de natuurlijke verhevenheid van een partijleider in spe. Rutte ziet dat ook, want die heeft niet voor niets laten doorschemeren zelf nog een vierde keer de partijkar te willen trekken als premier.

Het lijkt wel of Dijkhoff de wrok die hij daarover zelf voelt, wilde laten uitbetalen in wachtgeld. Maar Prins Carnaval heeft vooral zijn eigen kroon verkocht.

P.S. In de Week van het Wachtgeld kwam het verhaal van de verstandelijk beperkte supermarktmedewerker Jan voorbij, die door het UWV gekort wordt op zijn uitkering omdat hij na 12,5 jaar trouwe dienst een douceurtje ontving van zijn baas. Sywert van Lienden & GeenStijl zijn een doneeractie gestart voor #SinterJan. Als de VVD het niet meer regelt...