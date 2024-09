Instagram volgers kopen en de gevolgen: hoe invloedrijke profielen hun glans verliezen

Sociale media kanalen zoals Instagram zijn vandaag de dag een belangrijke tool voor bedrijven, influencers en bekende personen om hun publiek te bereiken en nieuwe volgers aan te trekken. Sterker nog: het is steeds vaker het geval dat het aantal volgers op platforms zoals Instagram en TikTok een maatstaf is geworden voor hoe succesvol en invloedrijk iemand is.

Zowel bedrijven als influencers zien het aantal volgers als een belangrijk aspect van hun online merk. Dat zit namelijk zo: des te meer volgers een merk, bedrijf of invloedrijke ondernemer heeft, des te groter de kans is op opdrachten en samenwerkingen. Dit heeft onder andere geleid tot een groeiende industrie waarin invloedrijke profielen alsmaar vaker kiezen voor Instagram volgers kopen. Hoewel dit in eerste instantie aantrekkelijk lijkt, zitten er ook nadelen aan. In deze longread gaan we verder in op deze opvallende ontwikkeling.

Hoe werkt het (zakelijke) algoritme van Instagram?

In de afgelopen jaren is het platform Instagram uitgegroeid tot een van de meest invloedrijke sociale mediaplatforms van de hele wereld. Er zijn iedere maand maar liefst miljarden gebruikers actief op het platform waarvan een groot deel bestaat uit ondernemers. Wie een (zakelijk) profiel op Instagram heeft en het sociale media kanaal gebruikt als influencer, bedrijf, bekende Nederlander, vlogger, blogger of op een andere zakelijke manier weet als geen ander dat Instagram werkt met een algoritme. Dit algoritme betreft een systeem dat bepaalt welke inhoud aan welke gebruikers wordt getoond en wanneer en waar dat wordt gedaan. Het grootste doel van het algoritme van Instagram is om gebruikers de meest interessante en vooral relevante inhoud te laten zien op basis van hun voorkeuren en zoekopdrachten.

Hierbij maakt het algoritme gebruik van machine learning om zo te onderzoeken wat een gebruiker leuk vindt. Je online gedrag wordt continu geanalyseerd om zo bepaalde patronen te kunnen identificeren om een persoonlijke ervaring aan te kunnen bieden. Op die manier zorgt het algoritme er dus voor dat iedere gebruiker een volledig eigen unieke ervaring heeft. Het algoritme wordt bijvoorbeeld verbeterd wanneer je regelmatig interactie hebt met een persoon. Instagram zal vervolgens hun berichten vaker laten zien in je feed. Daarbij heeft het algoritme ook te maken met de populariteit van de content. Dit is het onderdeel wat interessant is voor de makers op Instagram, zoals de influencers, de ondernemers en de bloggers. Een foto of video die veel aandacht krijgt door likes en reacties wordt breder verspreid dan content waar dit niet het geval is.

Als ondernemer onderdeel worden van het algoritme van Instagram

Als ondernemer wil je hier dus het liefst op inspringen, omdat je weet dat je op die manier onderdeel kunt worden van het algoritme van je volgers en misschien zelfs van de mensen die je niet volgen. Content die populair is en veel likes krijgt, wordt namelijk sneller weergegeven op de pagina ‘verkennen’ dan andere content. Dat is de pagina waarop ook niet-volgers populaire berichten te zien krijgen, iets dat je als ondernemer of influencer wilt bereiken. Er zijn verschillende stappen die je kunt zetten om je zichtbaarheid in het algoritme te vergroten.

Kwalitatieve en originele content is van groot belang op Instagram

Een van de meest belangrijke stappen die je moet zetten, is het creëren van écht kwalitatieve en interessante content. Originaliteit wordt hierbij beloond, omdat dit meer mensen aantrekt. Post daarom content die er visueel aantrekkelijk uitziet en die waarde biedt aan je doelgroep. Maak de content af met interessante en informatieve teksten die aansluiten bij de wensen en interesses van je volgers. Nu het aantal ondernemers in Nederland stijgt, is het van groot belang om onderscheidend te zijn.

Stimuleer betrokkenheid op Instagram en wees zelf actief

Daarnaast moet je weten dat een actief account op Instagram altijd beloond wordt met zichtbaarheid in het algoritme. Zo laat je Instagram namelijk zien dat je een actieve gebruiker bent. Dit kun je bereiken door dagelijks te posten of door in ieder geval een wekelijks schema aan te houden voor het posten van content. Moedig je volgers hierbij aan om te reageren op posts door vragen te stellen of call to actions te hanteren. Maak ook gebruik van stories en reels en geef je betrokkenheid en zichtbaarheid een extra boost met een giveaway van een product of dienst.

Maak gebruik van hashtags om relevantie te verhogen

Vandaag de dag mag het gebruik van hashtags ook nog steeds niet onderschat worden. Men maakt nog steeds gebruik van hashtags om relevante content te vinden. Maak daarom alleen gebruik van specifieke en relevante hashtags onder je posts om je content zichtbaar te maken voor een breder publiek. Je kunt zelfs een hashtag research doen om te kijken welke hashtags het goed doen in jouw branche. Een tech ondernemer heeft immers andere hashtags nodig dan een reisblogger. Hiermee vergroot je de kansen om op de ‘verkennen’-pagina te verschijnen met je content.

Analyseer de beste timing om je content op Instagram te plaatsen

Wat veel ondernemers nog niet weten, is dat timing cruciaal is op een platform zoals Instagram. Met een zakelijk account kun je onderzoeken wanneer je doelgroep het meest actief is. Dit zie je in de statistieken van je account, vindbaar bij Instagram Insights. Check wanneer je volgers online zijn en wanneer ze het meest actief zijn en plan op die momenten berichten in. Het is niet meteen gezegd dat dit gegarandeerd werkt; daarom is het aan te raden om te experimenteren met verschillende tijden en dagen om zo te kijken wat het beste werkt voor jouw zakelijke account. Heb je eenmaal een patroon ontdekt, dan is het aan te raden om dit schema consequent aan te houden voor meer zichtbaarheid.

Volgers voor Instagram kopen voor meer zichtbaarheid

Door het alsmaar groeiende aanbod van online ondernemers, vloggers en influencers lukt het niet altijd om organisch te groeien, ondanks de bovenstaande tips voor meer zichtbaarheid. Daarom kiezen steeds meer invloedrijke profielen voor volgers kopen voor Instagram om zo populairder te lijken dan ze eigenlijk zijn. Het hebben van veel volgers wordt namelijk door veel bedrijven en andere gebruikers gezien als een succes, wat weer kan leiden tot meer samenwerkingen en opdrachten. Dat dat diverse zakelijke voordelen heeft, hoeven we je waarschijnlijk niet uit te leggen. Ook kan een hoger aantal volgers op Instagram zorgen voor meer geloofwaardigheid wat weer van positieve invloed is op toekomstige samenwerkingen, opdrachten en/of werk. Veel bedrijven baseren hun samenwerkingen met influencers bijvoorbeeld op het aantal volgers dat ze hebben.

Het is dan ook deze groep die vooral te zien is bij het kopen van volgers. Zij hopen op deze manier om meer in aanmerking te komen voor interessante sponsordeals. Wat daarnaast interessant is om te weten, is dat het kopen van volgers uiteraard een snelle manier is om je aantal volgers online te verhogen. Hiermee kun je je onderscheiden in een (over)volle markt, met name wanneer je net begint als invloedrijk profiel. Daarbij kan het uiteindelijk ook organisch gezien voor meer volgers zorgen. Gebruikers die zien dat een profiel al veel volgers heeft, zijn sneller geneigd om zo’n profiel ook te gaan volgen – op de voorwaarde dat er ook interessante content aanwezig is. Uiteindelijk kan je volgersaantal dus alleen maar verder groeien nadat je volgers hebt gekocht voor Instagram. Helaas zitten er hier niet alleen maar voordelen aan.

Werkelijkheid van gekochte volgers: bots en inactieve accounts

Het kopen van volgers op Instagram lijkt misschien een gemakkelijke en snelle manier om binnen no time succes te behalen op dit online platform, maar in de werkelijkheid ligt het allemaal veel complexer. Wat veel ondernemers vooraf namelijk niet weten, is dat de meeste volgers geen echte volgers zijn. Wat je er wel voor terug krijgt? Onder andere:

Bots als nieuwe volgers: bots zijn geautomatiseerde accounts die worden geprogrammeerd om acties uit te voeren met in dit geval het volgen van accounts. Ook kunnen bots worden ingezet om posts te liken. Deze account herken je meestal gemakkelijk aan het ontbreken van profielinformatie en posts.

Inactieve accounts: ook worden inactieve accounts gebruikt bij dit soort acties. Dat zijn accounts van echte mensen, dus accounts die wel ooit zijn aangemaakt, maar die niet meer gebruikt worden. Je kunt deze accounts herkennen aan het feit dat ze niets meer plaatsen en dit al langere tijd niet meer hebben gedaan.

Geproduceerde accounts uit volgersfarms: wat ook nog een optie is, is dat je volgers krijgt die afkomstig zijn uit een zogeheten volgersfarm. Dit zijn massaal geproduceerde accounts die vaak in ontwikkelingslanden gevestigd zijn. Deze accounts herken je aan het feit dat ze vaak generieke profielen hebben met nietszeggende namen en willekeurige posts die op dezelfde dag gepost zijn.

Hoewel je zeker nieuwe volgers krijgt met de bovenstaande accounts, krijg je er geen echte volgers bij. Dit soort nepvolgers dragen dus helemaal niks bij aan de interactie, waardoor de algemene betrokkenheid veel minder groot wordt. Het algoritme waar Instagram mee werkt merkt dit en zal je content veel minder vaak laten zien aan volgers en andere geïnteresseerden. Je zichtbaarheid krijgt dus een flinke deuk, wat niet positief is voor je online merk.

Nadelen van online volgers kopen op Instagram

Een ander groot nadeel van volgers kopen op Instagram is het feit dat dit slecht kan zijn voor je online reputatie. Een invloedrijk profiel met veel volgers is veel minder betrouwbaar en geloofwaardig wanneer bekend wordt dat de volgers die er zijn niet echt zijn. Er zijn verschillende tools waarmee dit gecheckt kan worden én mensen kunnen aan de hand van je volgerslijst vaak al wel een beetje inschatten of de volgers echt of nep zijn. Daarnaast valt het ook op wanneer je veel volgers hebt en in verhouding maar weinig interactie hebt op je profiel. Dit kan leiden tot serieuze reputatieschade waarbij je zelfs sponsordeals en klanten kunt verliezen. Merken die overwegen om met je samen te trekken, kunnen op basis van deze informatie er toch voor kiezen om het niet te doen.

Daarbij is het zelfs mogelijk om een boete in Nederland te krijgen. Hoewel dit nog niet vaak voorgekomen is, is het al wel eens gebeurd. Vorige zomer kreeg de bekende fitness influencer Mo Bicep nog een boete van meer dan € 37.500 omdat hij tienduizenden nepvolgers had gekocht en daarmee zijn echte volgers had misleid. Naast het feit dat je zichtbaarheid er veel minder goed op wordt en je sponsordeals kunt verliezen, kan het dus ook nog op een andere manier financieel verlies opleveren. Daarnaast is het kopen van volgers natuurlijk ook niet gratis. Om het nog niet eens te hebben over het risico op deactivering van je account op Instagram. Het platform heeft namelijk strikte richtlijnen tegen het gebruik van onethische activiteiten zoals het kopen van volgers. Ze kunnen maatregelen nemen wanneer ze ontdekken dat je volgers hebt gekocht, zoals het verwijderen van je account.

Echte invloed op Instagram is en blijft van groot belang

Kort samengevat is het kopen van volgers voor Instagram zeker een optie wanneer je binnen korte tijd wilt groeien. Onthoud echter wel dat dit voor de rest niet veel gaat betekenen op de lange termijn. Zonder het hebben van echte volgers die deel kunnen nemen aan je inhoud heb je namelijk geen echte interactie op je account. Ook kun je het vertrouwen van je bestaande publiek verliezen, evenals het vertrouwen van bedrijven om mee samen te werken. Echte volgers zijn op zoek naar originele accounts met eerlijke en oprechte interacties.

Uiteindelijk heeft het kopen van Instagram volgers dus geen zin voor de lange termijn, omdat je er alleen qua cijfers mee kunt groeien. Het kopen van volgers kan dus zeker verleidelijk lijken, maar de nadelen wegen toch echt zwaarder dan de voordelen waar je op de korte termijn van kunt genieten. Authenticiteit, originele content, eerlijke posts en echt leuke berichten zorgen ervoor dat je van je zakelijke account een opvallend account maakt zonder dat je het risico loopt om je account te verliezen. Maak hierbij gebruik van relevante hashtags, de juiste timing en wees authentiek in wat je doet en je zal zien dat je volgers gaan groeien. Dit gebeurt weliswaar niet zo snel als wanneer je volgers koopt, maar zorgt wel voor een veel sterkere basis voor de lange termijn.