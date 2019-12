'Let maar op: het PvdA van Lodewijk Asscher gaat magisch wederopstaan'

De laatste Revu van het jaar en zelfs van het decennium. Dat kan voor schrijver dezes maar één ding betekenen: het combineren van gemakzucht met het risico op reputatieschade, door de glazen bol er bij te pakken. Hoe ziet de wereld van 2020 and beyond eruit?

2020 is het jaar van de verkiezingen in de VS. Hoezeer de Democraten ook impeachmentpogingen zijn kant op vuren, en hoe vaak de media hem ook als een fraudeur, racist of sokpop van Rusland blijven afschilderen: als de Amerikaanse economie overeind blijft, maakt Donald Trump een goeie kans op een tweede termijn. It’s the economy, stupid!

In Nederland staan verkiezingen pas voor 2021 op de rol, maar met een bezwijkende Belastingdienst, boze boeren en stakend zorg- en onderwijspersoneel, is er niet veel stikstofgekte meer nodig om dit kwakkelkabinet te laten struikelen. Wanneer we naar de stembus gaan, of dat nou in 2020 of in 2021 is, zal de vierde ronde van Mark Rutte zijn laatste blijken. De VVD is uitgehold en opgebruikt, en dat haalt hen na tien jaar aan de top echt een keer in.

Niet dat de zege daarmee zeker is voor Forum: Baudet blijft veel mensen afschrikken met zijn boreale babbels, onhandige oppositiewerk en filosofische vergezichten zonder politieke (wetgevende) grondslag. Als puntje bij paaltje komt, stemmen Nederlanders altijd op veilig. Ook de populist op links, Jesse Klaver, zal niet profiteren. Zijn marketingtrucje is te doorzichtig.

Op wie je wél moet letten, is Lodewijk Asscher. Zijn PvdA gaat magisch wederopstaan. Komt de volgende premier van links of van rechts? Onmogelijk te zeggen: in verkiezingen waarbij je met twintig zetels al de grootste partij kunt worden, maken Asscher en Geert Wilders allebei een aardige kans.

Op EU-niveau is Frans Timmermans the man to watch. Vooral omdat ie dat zelf graag wil. Hij verloor de titelstrijd voor commissievoorzitter, maar als klimaatpaus zal hij z’n narcistische ego volpompen met CO2, en ook daar gaan we flink last van hebben.

Klein bier uit de glazen bol: Sinterklaas zal verder van Zwarte Piet ontdaan worden, maar nooit helemaal. Ongehoord Nederland haalt succesvol 50.000 leden, om binnen enkele jaren roemloos ten onder te gaan, omdat een modderpoel van rancune en eigen gelijk geen stevig fundament onder een publieke omroep zullen blijken. En Eva Jinek gaat – ondanks het vertrek van Jeroen Pauw – haar peperdure talkshowbelofte niet waarmaken op RTL. Zo. Pin me hier maar op vast.