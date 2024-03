Wilders doet oproep aan VVD en NSC: 'Anders komt er dankzij jullie een kabinet Timmermans!'

'De kiezer wil een centrumrechts kabinet van PVV, VVD, BBB en NSC. De PVV heeft er alles aan gedaan dit mogelijk te maken, we zijn tien keer over onze schaduw heen gesprongen', schreef Geert Wilders vrijdagochtend. De PVV-voorman liet hiermee duidelijk zien niet van plan te zijn om op te geven als het gaat om het vormen van een meerderheidskabinet met deze drie partijen.

Timmermans

'Kom op VVD en NSC maak een rechts kabinet mogelijk anders komt er dankzij jullie een kabinet Timmermans!', voegde de PVV'er eraan toe.

Dat Wilders geen fan is van Timmermans werd weer duidelijk toen de PVV'er gisteren reageerde op een tweet van de PvdA/GL'er.

'Voor Wilders is steun voor Oekraïne wisselgeld op weg naar het Torentje', twitterde Timmermans. 'Die steun is van vitaal belang voor onze nationale veiligheid. Dat mag nooit wisselgeld worden, daar kan niet over worden onderhandeld. Daarom is onze nationale veiligheid bij de PVV niet in veilige handen.'

De PVV-voorman reageerde: 'Daar gaat ie weer... Frans heeft een Wilders-obsessie.' Daarnaast liet de PVV'er via het platform weten dat 'Wilders in het Torentje minstens honderdduizend keer beter voor Nederland is dan Timmermans in het Torentje.'

Wilders werd vrijdagochtend wederom door informateur Kim Putters ontvangen om te spreken over de formatie. Duidelijk is dat de PVV-voorman nog altijd hoopt op een ommezwaai bij de partijen van Yesilgöz en Omtzigt.