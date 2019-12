Hoe The Roast of Ali B de meltdown van Ferry Doedens werd

Ali B stond dit jaar centraal bij de jaarlijkse roast van Comedy Central. Onder anderen Sanne Wallis de Vries, Waylon, Rob Geus en Ferry Doedens deden een poging de knuffelmarokkaan verbaal een aantal draaien om de oren te geven. Ze slaagden daar maar mondjesmaat mee, gezien het hoge aantal open deuren dat daarbij werd ingetrapt. Doedens ging het hardst de mist in, getuige het voortdurend stilvallende publiek. ‘Ik kan hier niets aan doen, jongens. Ik heb die teksten niet zelf geschreven.’

Zeg je Ali B, dan denk je volgens zijn vrienden maar aan twee dingen: Neerlands meest geliefde Marokkaan, maar toch ook de gelikte manager die zijn talenten financieel uitknijpt. Ali is namelijk niet alleen artiest en coach bij The Voice, ook regelt hij de zaken voor een rits collega’s die zich bij zijn managementbureau Spec hebben ondergebracht. Boef, Ronnie Flex, Brace; stuk voor stuk worden ze begeleid door Ali en zijn vrouw Breghje Kommers, die ook nog eens al het vuile werk voor hem zou opknappen. Een slechtnieuwsgesprek? Niet voor Ali. Dat vuile klusje mag zijn partner opknappen. Ze komt in deze editie van The Roast dan ook regelmatig voorbij in de verschillende speeches.

Het gaat tijdens deze roast voornamelijk over de knaken die Ali, samen met zijn vrouw, binnenharkt. ‘En dan nog is het niet genoeg. Soms vraagt hij of hij ook nog even vijf ruggen van je mag lenen’, aldus een snerende Brace. Dit tot hilariteit van Ali. ‘Dit is echt de grootste vorm van projectie die je je maar kunt voorstellen’, lacht hij zijn muzikale maatje toe.

Tussen de scherpe oneliners door, zitten dit jaar veel grappen die je helaas al van verre ziet aankomen. Met name lichaamsformaat en seksuele geaardheid zijn een dankbaar onderwerp om collega-roasters mee aan te vallen, en het lijkt er hierbij op dat de verschillende tekstschrijvers niet met elkaar hebben overlegd. Sommige, soortgelijke, grappen over dik- of homo zijn komen steeds opnieuw voorbij.

Wat dat betreft gaan de opmerkingen over aidsremmers en de decembermoorden in Ali’s afsluitende speech nog veel verder. Voor iedereen heeft de rapper zowel een sneer als een positief woord, zelfs voor Ferry Doedens die zich met het schaamrood op de kaken door zijn toespraak heen worstelt. Grappen vallen niet en Willy Wartaal heeft het met sarcastische lachjes meermaals op hem voorzien. Al zet hij hem uiteindelijk ook wel weer in het zonnetje door uiteindelijk aan het publiek om een groot applaus voor de jonge acteur te vragen.

Het moge duidelijk zijn, niemand wordt dit jaar gespaard. Ook niet als je het als roaster op het toneel slecht uit de verf komt. Een toneel dat er dit jaar overigens nog meer uitspat dan voorgaande jaren. Het decor bestaat dit jaar uit een immense arena waar menig talkshow in Nederland jaloers op zou zijn.

The Roast of Ali B l dinsdag 17 december l 20.30 uur, Comedy Central.