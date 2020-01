‘Ik wil de realiteit laten zien’

Hoe Afrojack in bed was, wil Miss Nederland niet zeggen, wel wat haar missie is: ‘Ik wil mensen bewegen om minder onnodig plastic te gebruiken.’

Je gebruikt je titel van Miss Nederland om aandacht te vragen voor het vele plasticgebruik in de wereld. Hoe kom je daar zo bij?

‘Toen ik nog een veel jonger meisje was, wilde ik al minister van Natuur worden. Ik heb altijd iets met natuur en dieren gehad. Toen ik wat ouder werd en veel ging reizen voor mijn modellenwerk, kwam ik op verschillende stranden terecht waar ik steeds enorm veel plastic zag. Afgelopen november was ik nog op Bali, verschrikkelijk wat een gore troep je daar tegenkomt. Het contrast tussen die mooie blauwe zee en het plastic waar ik steeds tegenaan zwom, vond ik letterlijk en figuurlijk onverteerbaar.’

Er zijn critici die zeggen dat elke miss tegenwoordig een doel voor ogen moet hebben en Pieksma heeft gewoon even een actueel thema gepakt om mee te kunnen scoren.

‘Dat mogen die critici gerust denken. Het is onzin. Sterker nog: je moet het eigenlijk omdraaien. Ik heb altijd het gevoel gehad dat ik iets terug wilde doen voor de planeet. Ik bedacht me dat ik een eventuele miss-titel goed zou kunnen inzetten om iets te bewerkstelligen op het gebied van de plasticsoep in de oceaan. Het meedoen aan de Miss Nederlandverkiezing was voor mij dus een middel om aandacht te krijgen voor het doel dat ik nastreef: mensen bewegen minder onnodig plastic te gebruiken. Ik was er al mee bezig vóór deze titel. Miss Nederland heeft me een groter platform gegeven.’

Je schijnt in een monster te veranderen als er op het terras drankjes met plastic rietjes worden geserveerd.

‘Haha. Ik ben geen plastic-hater of zo, ik probeer mensen er meer bewust van te maken hoeveel plastic ze gebruiken. Op het terras zeg ik altijd tegen de ober dat ik geen plastic wil. Soms neem ik mijn eigen rietje mee.’

En als je gezelschap wél een rietje neemt?

‘Ik ben niet iemand die anderen constant op de vingers tikt. Meestal zeg ik gewoon zelf “geen plastic” en daarmee hoop ik anderen te inspireren. Een motto van mij is: denk twee keer na voordat je plastic gebruikt, óf gebruik het twee keer. Wat nog wel leuk is om te vertellen: ik heb mijn eigen flessenlijn geproduceerd, zodat ik altijd mijn eigen waterflesje bij de hand heb. Geen wegwerpflesjes meer voor mij. Ik heb deze rvs-flesjes ook meegenomen naar de Miss Universe-verkiezing, waar ik ze uitdeelde. Er deden 93 landen mee, dus ik kon daar in Atlanta een mooie indruk met mijn boodschap maken. De flesjes zijn niet te koop, ik heb ze laten maken om weg te geven. Het is een samenwerking met Flaske en wie het leuk vindt, kan een flesje winnen via mijn Instagram.’

Je koopt ook geen fruit en groenten die extra verpakt zijn. Maar dat is toch slechts een druppel op een gloeiende plaat? Het plasticprobleem moet toch veel groter worden aangepakt?

‘Natuurlijk moet de hele wereld veranderen in het gedrag rondom plasticgebruik. Maar ik begin in ieder geval met mezelf, alle kleine beetjes helpen. Groenten en fruit koop ik vaak los en onverpakt op de markt en dat neem ik dan mee in mijn eigen tas.’

Op het terras zeg ik altijd tegen de ober dat ik geen plastic wil. Soms neem ik mijn eigen rietje mee

Als Miss Nederland heb je niet alleen een duidelijke missie waar je je voor inzet. Er horen ook veel interviews bij waarin er heel persoonlijke dingen worden gevraagd. Zoals het vele pesten waar je als kind mee te maken hebt gehad.

‘Ik vind het niet erg om openhartig te zijn, maar om er nou in élk interview over te praten... Die pesterijen hebben me gemaakt tot wie ik vandaag de dag ben. Het waren typisch van die kinderpesterijtjes en die gaan altijd over opvallende kenmerken van iemand. Ik was bijvoorbeeld vaak wat langer dan de rest en nog best onzeker, dus dat kreeg ik geregeld te horen. Ik ben zelfs een paar keer van school veranderd omdat het pesten niet stopte.’

Totdat je het spuugzat was. Je nam karatelessen en op een goede dag ben je ontploft en sloeg je iedereen in elkaar.

‘Nou, het ligt iets genuanceerder, hoor. Mijn moeder vond dat de grens wel bereikt was en vond dat ik voor mezelf moest opkomen. Ze bracht me naar een zelfverdedigingssport en dat vond ik helemaal niet leuk. Ze moest me er echt naar toe slepen. Maar het heeft me echt zóveel geholpen! Mijn karateleraar zag vanbinnen een sterk karakter dat hij er graag uit wilde halen en dat is gelukt. Ik wilde tijdens de lessen altijd sparren met de sterkste. Ik was lang en kon dat wel aan. Maar die sterkste dreef me altijd in een hoek, totdat ik er klaar mee was en eruit kwam. Ik werd helemaal rood, huilde keihard en sloeg en trapte alles van me af. Dat was het keerpunt, vanaf dat moment kreeg ik zelfvertrouwen. Die achtergrond heeft me mede gevormd. Ik ben blij met de optimistische, positieve vrouw die ik nu ben.’

Ook pesten is een actueel thema, net als iets anders wat in je modellencarrière heeft meegespeeld: je hebt meerdere malen te maken gehad met fotografen die meer probeerden dan jij wilde.

‘Op mijn vijftiende waren er al fotografen die meer bloot wilden zien of me aanspoorden mijn bh uit te trekken. Een paar jaar geleden had ik in het buitenland een fotoshoot via een modellenbureau; die fotograaf begon zelfs te hijgen en te kreunen achter de camera en tot twee keer toe probeerde hij me te zoenen en te betasten. Dat is ordinair machtsmisbruik. Ik heb er in de media over gesproken om andere modellen ervoor te waarschuwen en het was een opluchting dat het #Metoo-onderwerp zo groot werd belicht. Maar weet je? Ik ben daar helemaal overheen, ik heb het verwerkt en achter me gelaten. Het was een goede les, maar ik ben er wel klaar mee om erover te praten.’

Ik kan vrouwen heel knap en aantrekkelijk vinden, maar ik kan niet verliefd worden op een vrouw

Laten we het dan over luchtiger zaken hebben. Heb je weleens last van zweetvoeten?

‘Haha, die zag ik even niet aankomen. Zweetvoeten kun je krijgen als je je sokken te lang in je schoenen draagt. Op festivals en als het warm weer is, en ik draag van die Dr. Martensenkellaarsjes, dan wil ik weleens zweetvoeten krijgen. Maar als ik de boel dan even kan luchten, is het weer klaar. Schaamte als ik mijn schoenen uittrek met mensen in de buurt? Nee hoor, want ik heb geen stinkvoeten, vind ik zelf.’

Stinkvoeten zijn dus niet de reden dat je vrijgezel bent?

‘Ik heb wel een poos een vriend gehad, maar ik vind het nu wel even lekker om voor mezelf te gaan. Ik wil me richten op het vuurtje in mezelf. Als er een leuke man voorbijkomt, dan zie ik wel weer wat ik doe. Maar momenteel dus even niet.’

Heb je met veel mannen het bed gedeeld?

‘Gewoon normaal, denk ik. Ik heb wel vriendjes gehad, maar ik ben niet met Jan en alleman het bed ingedoken. Ik ga altijd voor de liefde, niet voor een onenightstand. Ik ben ook best kieskeurig.’

Wie vind je aantrekkelijk uit de showbizz?

‘Jason Momoa, die Amerikaanse acteur uit Game of Thrones. Oh, je bedoelt uit de Nederlandse bizz? Ik vind Geraldine Kemper een heel knappe vrouw. Ze is ook super-down-to-earth en lekker zichzelf, heel tof. Qua man hou ik van charmant en grappig. Ik ga nu geen namen noemen, want ik ken ze allemaal niet persoonlijk. Ik wil eerst meemaken hoe een man met een vrouw omgaat, voordat ik diegene aantrekkelijk vind.’

Geraldine Kemper is openlijk biseksueel. Heb jij ooit getwijfeld aan je seksuele geaardheid?

‘Dat niet zozeer, maar ik kan wel heel erg op een persoonlijkheid vallen. Ik kan ook vrouwen heel knap en aantrekkelijk vinden en ze waarderen om hun schoonheid, maar ik kan niet verliefd worden op een vrouw. Ik ben wel open, maar niet biseksueel, denk ik.’

Hoe is Afrojack in bed?

‘Wow, wat een brutale vraag. Die ga ik even niet beantwoorden.’

Hoe monogaam ben je? Ben je weleens vreemdgegaan?

‘Als ik met iemand samen ben, dan ben ik echt met diegene. Ik kan best snel verliefd worden als iemand helemaal in mijn straatje past, en dan ga ik er ook helemaal voor. Nee, ik kan me niet herinneren dat ik ooit een scheve schaats heb gereden. Volgens mij niet althans. Ik ben geen meid die zomaar met iemand naar bed gaat.’

Wanneer ben je op je mooist?

‘Als ik me goed voel. Dat kan net zo goed vlak na het opstaan zijn met de eerste kop thee op tafel, of lekker uitgedost, opgemaakt en helemaal hipperdehip naar een gala. Ik kan nog zoveel aandacht besteden aan mijn uiterlijk, maar het kan best voorkomen dat ik op een groot feest denk: waaah, ik zie er niet uit! Dan zit ik even niet lekker in mijn vel, bijvoorbeeld door de maandelijkse hormonen of door iets anders. En aan de andere kant kan ik me in een simpel jurkje en zonder make-up helemaal heerlijk voelen.’

We gaan even de diepte in, hoor. Op welke groente lijk je het meest?

‘Die vraag heb ik écht nog nooit gehad. Afgelopen weekend heb ik een sapkuur gedaan en daar kwamen veel gember en wortel aan te pas. Ik voel me nu het meest op een wortel lijken.’

Wat is het ergste dat je een ander hebt aangedaan?

‘Als tienermeid heb ik weleens als hostess gewerkt. Tijdens een van mijn eerste opdrachten moest ik op hakken met een dienblad vol wijn rondlopen. Het was op een boot en die schommelde nogal. Al die wijn gooide ik over een man heen met een heel mooi pak aan. Dat was echt wel heel erg. Dat was ook mijn laatste “gewone” job voordat ik modellenwerk ging doen.’

Wanneer heb je voor het laatst gehuild?

‘Ik ben best wel gevoelig, dus een traantje van geluk zit er geregeld tussen omdat ik dan zo blij ben. Vorige week heb ik nog een keer voluit gejankt. Niet echt met een directe aanleiding. Hormonen, denk ik.’

Heb je weleens wat gestolen?

‘Echt nog nooit. Niks, nada.’

Op je Instagram staat: ‘Music is my passion.’ Als dj heb je op Burning Man gestaan, hoe was dat?

‘Helemaal het einde! Burning Man wordt jaarlijks gehouden in de Black Rock Desert in Nevada. Het festival begint op de laatste maandag van augustus en eindigt op de eerste maandag van september, de Amerikaanse Dag van de Arbeid. Het is niet in woorden te omschrijven hoe gaaf dat was. Zo bizar! Ik heb drie gigs gedaan, waaronder een sunrise op een artcar die rondreed op de playa. Net een droom. Iedereen kwam ook in een dromerige vibe, het was geweldig.’

Heb je veel boekingen als dj?

‘Best wel. Ik neem alleen klussen aan als ik kan, als het me gaaf lijkt en als het bij me past. In de praktijk komt het erop neer dat ik iedere maand een keer optreed. Ik heb getekend bij een agency dat me zag draaien op Burning Man, dus dat is best wel cool.’

Kun je ook zingen?

‘Ik zing voor mezelf, onder de douche en in de auto, maar ik weet niet of ik echt kan zingen.’

Aan welke eigenschap van jezelf erger je je?

‘Als er plotseling heel veel op mijn pad komt, kan ik gestrest raken. Dan moet je ook niks tegen me zeggen, dan zit ik puur in mijn eigen wereldje. Een tijdje geleden was ik heel druk als Miss Nederland bezig en ik had een paar ­dj-boekingen. Als mensen dan aan mijn hoofd gaan zeuren, treffen ze het slecht. Ik heb dan weinig slaap gehad en ben druk, dan ben ik best even kortaf. Maar volgens mij is dat ­aardig normaal, dat heeft iedereen weleens, denk ik.’

Waar ben je verslaafd aan?

‘Ik vind het fijn om me goed te voelen, daar ben ik verslaafd aan. Daarnaast ben ik gek op dadels en vijgen. Er is geen vijg voor mij veilig. Ik vind kaas ook heel lekker, maar ik ben wel lactose-intolerant. Heel soms eet ik dan toch kaas en denk ik: had ik het maar niet gedaan! Dan raak ik opgeblazen en krijg ik buikpijn.’

Hoe ga je om met pijn?

‘Daar kan ik niet tegen. Verschrikkelijk. Dan ga ik huilen. De laatste keer dat ik moest janken van de pijn, was toen ik m’n teen stootte. Dat was aan de koffer die ik aan het inpakken was voor Miss Universe.’

Wat zijn je mannelijke kanten?

‘Soms mijn kleding. Ik kan me heel vrouwelijk kleden, ik weet precies wat ik wel of niet kan aantrekken of doen, maar soms kleed ik me ook wel ietsje mannelijk, een beetje baggy bijvoorbeeld. Ik ben best wel mannelijk. Ik vind ook dat ik goed kan autorijden. Tijdens het rijden zet ik vaak flink harde muziek op en dan voel ik me soms net een coureur. Ik cross altijd overal lekker heen, maar ik heb nog nooit een boete gehad of krasje veroorzaakt. En omdat ik veel met mannen omga in de muziekindustrie, ben ik vaak one of the guys. Eigenlijk hebben jullie momenteel best een mannelijke Miss Nederland.’

NIEUWE REVU ­ONTMOET SHARON PIEKSMA

Waar? In een aangename horecagelegenheid in hartje Rotterdam, de geboortestad van Miss Nederland. Wanneer? Vlak voor vertrek richting Atlanta voor de Miss Universe-verkiezing. Iets genuttigd? Sharon drinkt water uit haar zelf geproduceerde rvsflesje, Revu neemt een kop koffie waar niets miss mee is. Verder nog wat? Tijdens de Miss Universe-verkiezing tilde Sharon voor 1 miljard kijkers haar national costume, gemaakt van gerecycled plastic, plotseling omhoog. Zo vestigde ze als godin van de Noordzee de aandacht op alles wat daaronder te zien is: trash dat ze zelf opraapte tijdens beachcleanups op verscheidene internationale stranden. Sharon: ‘Ik wil de realiteit laten zien, het gaat om het schokeffect.’