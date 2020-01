Dit wordt het nieuws in 2020

We hebben de oliebollen van de vorige oud en nieuw nog maar koud achter de kiezen of er staat alweer een nieuw jaar voor de deur. Wat staat ons te wachten in 2020 en wie kan daar iets zinnigs over zeggen? ‘Mannen kunnen een beroerd jaar verwachten!’

Hoe komen we te weten wat ons allemaal boven het hoofd hangt in 2020?

Om antwoord op die vraag te krijgen, moeten we ons verplaatsen naar de schimmige, mysterieuze en tegelijk fascinerende wereld van voorspellers, waarzeggers, helderzienden en andere toekomstkoekeloerders. Waarzeggerij heeft een lange traditie. Het oude China en Egypte kenden vierduizend jaar voor onze tijdrekening al vormen van toekomst voorspellen. Reeds in oude religies en geneeskunde speelden profetische dromen en orakels een belangrijke rol.

Maar wat er volgend jaar staat te gebeuren, dat blijft toch koffiedik kijken?

Inderdaad, letterlijk zelfs. Bij sommige manieren van voorspellen gebruiken mediums een ritueel, zoals het lopen met een wichelroede, het leggen van tarotkaarten, het lezen van handlijnen of het werpen van stenen, stokjes of munten. In de Turkse cultuur is het lezen van theebladeren of het analyseren van vormen in uitgelopen koffiedrab gebruikelijk. Sjamanen in Mongolië hebben een voorspelmethode met behulp van schouderbladen, maar het kan nog gekker: in de plastromantie worden buikschilden van schildpadden ingezet om je te vertellen waar je je op moet voorbereiden.

Er zijn toch ook vaklieden die op basis van kennis en actualiteit bepaalde ontwikkelingen kunnen zien aankomen?

Jazeker. Trendwatchers houden veranderingen in de maatschappij in de gaten. Trendwatchen wordt ook wel omschreven als het opvangen van zwakke signalen die krachtig gaan worden. Voor bedrijven is het belangrijk te weten wat de trends gaan worden om zo goed mogelijk te kunnen inspelen op toekomstige consumentbehoeftes.

Wat verwacht 2020 van zichzelf?

‘In mijn schrikkeljaar haal ik het Songfestival, vier wedstrijden van het EK voetbal en een Formule 1-race naar Nederland.’

Wat verwachten wij van 2020?

Wij wagen ons liever aan een goed voorspel dan aan een zinvolle voorspelling.

Wat vinden anderen van 2020?

THOMAS WOOLTHUIS medium, paragnost en numeroloog

‘Ik beroep me op hetgeen ik voel, niet op wat ik zie. Het is geen wetenschap, maar een energetische inschatting. Gemiddeld komt 80 procent van mijn uitspraken uit. Voor 2020 voorzie ik dat het kabinet-Rutte rustig doorkabbelt naar het einde van de regeerperiode, maar zeker niet terugkomt als nieuw kabinet. Zonder vooraankondiging van de NASA zal er aan het einde van 2020 een asteroïde angstig dicht langs de aarde scheren. Ik roep al sinds 2018 dat de Formule 1-race in ons land niet doorgaat. Spiritueel en energetisch gezien kan het namelijk helemaal niet in Zandvoort als je kijkt naar logistiek, financiën en vergunningen. Mijn voorspelling is inmiddels redelijk omver geblazen door de begroting van 50 miljoen, maar zolang er nog vogelwerkgroepen protesteren omdat er vogeltjes doof kunnen worden, kan mijn voorspelling nog steeds uitkomen.’

De Formule 1 in Zandvoort gaat niet door

JAN C. VAN DER HEIDE helderziende

‘Max Verstappen wint in Zandvoort, maar dat valt samen met droevig nieuws in zijn privésfeer. Vanuit het buitenland worden voetbaluitslagen voorgekookt. Ik verwacht een boerenstaking die men ernstig onderschat; burgers moeten rekening houden met lege schappen. Misschien moet men zelfs de kroppen sla en kippenpoten zelf bij de boer gaan halen. Een vliegtuig maakt een noodlanding in de Noordzee en de piloot krijgt wegens betoonde moed een hoge onderscheiding. Rond Den Haag worden er ufoverschijnselen waargenomen. Mede door een aanslag op een misdaadjournalist gaat de pers een zeer zware tijd tegemoet, tot zelfs kidnapping aan toe.’

Rond Den Haag zien we ufo's vliegen

PROFESSOR DRABB handlezer

‘Aan de hand van de rechterhand van de journalist van dit artikel doe ik algemene toekomstuitspraken voor mannen in 2020. Op carrièregebied krijgen mannen het moeilijk. Hun autoriteit wankelt en ze scoren op veel fronten lager. Vooral na augustus wordt hun positie geleidelijk door vrouwen overgenomen, met name bij mannen in betere posities met een flink inkomen. Hun materialistische gedrag wordt afgestraft door vrouwen. Dankzij het offensief van vrouwen gaan mannen zich vanaf het najaar op relationeel gebied beter gedragen. De overgebleven huwelijken stijgen aanzienlijk in kwaliteit. Mannen begrijpen seks beter en meten het welslagen daarvan niet meer af aan hoe groot hun pik is. Mannen kunnen vanwege de vrouwenemancipatie dus een beroerd 2020 verwachten!’

Mannen meten het welslagen van seks niet meer af aan de grootte van hun pik

ROOS BARQUIOA spiritueel bloemlezer

‘Als creatief-intuïtief medium werk ik graag met bloemenenergie. Voor 2020 geeft de papaverbloem in de liefde vruchtbare energie mee. Relaties zullen zich verdiepen en wanneer je nu geen partner hebt, dan is 2020 een goed jaar, want het rood van deze bloem zit vol verbindende kracht en passie.’

RONNIE OVERGOOR trendwatcher

‘Oude systemen in politiek, onderwijs, media en retail werken niet meer. Er zijn grote veranderingen gaande, gedreven door technologie. In 2020 zien we grote organisaties daar enorm mee hannesen en tegelijk presenteren zich nieuwe spelers in bestaande sectoren. Op automotivegebied worden bestaande merken keihard onderuit geschoffeld door nieuwelingen als Elon Musk van Tesla, waardoor de hele sector overgaat op elektrisch. Consumenten willen geholpen worden door bedrijven die snappen hoe software-updates werken. Ook de supermarktbusiness verandert, kijk maar naar onlinesupermarkt Picnic, die recent 250 miljoen euro heeft opgehaald voor een gerobotiseerd distributiecentrum. In alle sectoren gaat de techniek revolutionair voor een omslag zorgen.’