Ik las een strontvervelend interviewtje. Ik wist van tevoren al dat het strontvervelend zou zijn, maar iedereen had het erover, dus ik moest en zou het ook lezen van mezelf. Een vraaggesprek in het ‘christelijk betrokken’ Nederlands Dagblad met Kim Boon, ‘De schrik van progressief links’, zoals het stuk kopt.

Kim Boon is een jonge, hoogopgeleide, niet onaantrekkelijke blonde vrouw, rechts als de pest, vindt klimaatverandering gelul, de ‘massa-immigratie’ een groot gevaar, de FvD oké-olé-olé en het hedendaagse feminisme aanstellerij. Klinkt een beetje alsof er hier iemand aan de stoelpoten van Eva Vlaardingerbroek zit te zagen, niet?

Ze zei onder andere zoiets als: ‘Ik denk dat er best een kern van waarheid in zit dat mannen betere leiders zijn omdat ze vaak bepaalde kwaliteiten hebben,’ en dat #MeToo typisch zo’n uiting is van dat hedendaagse feminisme waar ze zo’n schurfthekel aan heeft, daarmee de seksuele intimidatie die achter de beruchte hashtag schuilgaat impliciet terugbrengend tot aanstelleritis.

Ik ben een feminist. Ik geloof dat vrouwen net mensen zijn. Net mannen, zelfs. Ze kunnen net zo dom, klootzakkerig, racistisch, homofoob en close-minded zijn als mannen. Maar anti-feministisch? Ik vermoed dan meteen dat er ergens iets heel erg mis is gegaan bij zo iemand. Dat het pathologisch is. Een soort van stockholmsyndroom. Gegijzeld door het patriarchaat, een systeem waarin vrouwen langs een andere meetlat worden gelegd dan mannen, maar hé, verder behandelt dat patriarchaat haar goed, dus zo slecht kunnen die kerels niet wezen, toch?

Een vrouw die zich tegen het feminisme keert, keert zich tegen zichzelf. Het is een beetje zoals toen met Yernaz Ramautarsing die zei dat zwarte mensen minder slim zijn. Dat dat in zijn geval toevallig zo is, is nog geen bewijs voor zijn generaliserende stelling, maar schaadt wel z’n broeders. En dat Kim Boon zichzelf als ‘emotioneler’ ziet dan de meeste mannen die ze kent, maakt haar bewering dat mannen betere leiders zouden zijn niet hard, maar schaadt wel haar zusters.

Dat idee van dat patriarchale stockholmsyndroom, dat heb ik het sterkst bij die perfect gemake-upte, gefacelifte, blond-uit-een-flesje news-anchors van Fox News. Blijkbaar is hoe zij eruitzien onder Republikeinen het heersende vrouwelijke schoonheidsideaal. En blijkbaar is de financiële vergoeding en sociale status die ze verkrijgen door op tv mee te lullen met conservatieve, anti-feministische praatjes het ze wel allemaal waard.

En misschien wil Kim Boon wel de Nederlandse variant daarvan zijn. En moet ik als man zijnde misschien gewoon m’n waffel houden. Vrouwen mogen tenslotte net zo opportunistisch als mannen zijn.