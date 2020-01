'Driewerf hoera voor het lef van D66 om de war on drugs te herbezien'

Beste D66,

Het onderwijs schreeuwt om extra leerkrachten. Bij de GGZ staan tienduizenden mensen op wachtlijsten, waardoor de wachttijd tot vele maanden kan oplopen. We hebben woningnood. We hebben een stikstofcrisis. Drie miljoen mensen in Nederland doen onzeker werk, en zijn beter bekend met termen als payrolling en detachering dan met een contract. Ons zorgpersoneel gaat ten onder aan werkdruk. We hebben dagelijks misstanden in slachthuizen. Het vrije woord moet iedere dag opnieuw bevochten worden.

Kortom, als je een politieke partij bent, zoals jullie zijn, met negentien zetels in de Tweede Kamer en een plek in het kabinet, is er best veel waar je je over druk kunt maken, voor kunt inzetten, prioriteit aan kunt geven. En waar komen jullie mee? Met een manifest om harddrugs te reguleren. Lees: legaliseren. Want honderd jaar na de eerste Opiumwet is het tijd eens opnieuw over ons drugsbeleid na te denken, stellen jullie.

Is dat het eerste waar ik aan zou denken in een lijstje nationale prioriteiten? Nou, nee. Is dit het ideale moment voor dat debat, want verder is er toch niks aan de hand? Neuh. Ziet het er naar uit dat we ons op de grens van een nieuwe tijd bevinden, waarin het denken over de war on drugs radicaal gaat veranderen, en zal dit manifest net dat laatste benodigde zetje in de gewenste richting geven? Lijkt me niet. Bevestigt dit waarschijnlijk voor veel mensen het beeld van een partij die bezig is met het oplossen van problemen die veel mensen niet hebben, en niet met het oplossen van problemen die veel mensen wel hebben? Lijkt me wel.

Maar is het een goed idee om de war on drugs, die internationaal ieder jaar 100 miljard dollar kost, eens te herbezien? Ja. Is daar óóit een ideaal moment voor? Nee. Krijg je daar óóit snel de handen voor op elkaar? Nee. Dus moet je er misschien ooit maar gewoon mee beginnen, zeg pak ’m beet in het begin van 2020, na honderd jaar aan tevergeefse ideologische strijd tegen drugsgebruik? Vind ik wel.

Jullie krijgen de baggerschuit over jullie heen de afgelopen week, na dat manifest. Als piepklein tegenwicht daartegen: hier een driewerf hoera voor jullie lef en gezond verstand.