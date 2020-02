Overschatte mensen: Lange Frans

Lange Frans is een halvegare onnozelaar, die niet eens zo lang is. Vergeleken met een doorsnee basketbalspeler lijkt hij wel een dwerg. Hij koos toch voor het pseudoniem Lange Frans omdat hij Debiele Frans niet goed vond klinken.

Hij werd op 12 november 1980 in Amsterdam geboren onder de naam Frans Frederiks, als zoon van Sjoerd Frederiks, een leraar wiskunde die blinde en dove mensen tot tien moest leren tellen, en Sjaan Frederiks-Spoelvleugel, een secretaresse in een fabriek waar foto’s van Chantal Janzen worden geassembleerd.

Zoals elke pretentieuze lul die niet met de Nederlandse taal overweg kan, begon hij te rappen, eerst als zoveelste lid van het in Diemen opgerichte kutgezelschap D-Men, later als duo met aan z’n zijde Baas B, nog zo’n eikel met het verstand van een verzopen panharing.

Ze hadden een hit met het nummer Zinloos, waarin ze ageerden tegen zinloos geweld in de samenleving, bijvoorbeeld oude vrouwtjes in elkaar slaan, oude mannetjes in elkaar slaan, en in elkaar geslagen worden door een Marokkaan. Tijdens een optreden kreeg Lange Frans een ijs-blokje tegen z’n kanis, en hij sprong het publiek in om de gooier in elkaar te slaan, maar dat bleek een Marokkaan en toen sprong Lange Frans als een gek weer het podium op, waar hij zei: ‘Ik krijg graag ijsblokjes tegen m’n kanis, geen probleem.’

Hij zou dik gelijk hebben mocht hij zichzelf tot de grootste losers van het westelijk halfrond rekenen

Een andere onterechte hit werd Het Land Van, waarin Lange Frans z’n licht liet schijnen op Nederland, en wat er zoal aan mankeerde. Zo oordeelde Frans dat er meer verkeerslichten in Abcoude horen, dat er te weinig dierenrechten zijn in kwekerijen van glimwormen en dat Jos Brink niet genoeg respect heeft gekregen voor z’n homoseksualiteit. Overigens deden Lange Frans en Baas B ooit eens mee aan de talentenjacht Most Wanted, en ze wonnen, mede omdat de echte talenten allemaal thuis waren gebleven.

Op een dag kregen Lange Frans en Baas B ruzie, omdat een bepaald meisje, Toosje, niet op Lange Frans verliefd werd, en ook niet op Baas B, en dat stond geen van beiden aan, waarna ze hun relatie als bloedbroeders in de slechte rapmuziek verbraken. Lange Frans moest alleen verder, en ontpopte zich tot een soort malle tv-figuur, die mocht opdraven in programma’s die verlegen zaten om nietszeggende, gevaarloze, uit de bek walmende, murmelende en ongrappige clownstypes. Op den duur mocht hij aldus z’n roestende stem aan flarden brabbelen in de verschrikkelijkste show ter wereld, De Beste Zangers Van Nederland, die zo heet omdat de echte beste zangers allemaal thuis zijn gebleven.

Lange Frans braakt af en toe ook wat onzin uit op door niemand beluisterde radiostations, en hij zou dik gelijk hebben mocht hij zichzelf tot de grootste losers van het westelijk halfrond rekenen, maar daar is hij natuurlijk veel te arrogant voor.