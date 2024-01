Deze keer: sportjournalist Robert Heukels over zijn blauwtje bij Romario en zijn warme band met Louis van Gaal.

Beste verhaal

‘Buitenskamers wist nog niemand hoe de vork precies in de steel stak, maar ik wist al langer dat er medio jaren 90 bij Ajax financiële ongelijkheid was tussen enerzijds oudere spelers als Blind en de broertjes De Boer en anderzijds de jonge garde als Seedorf, Kluivert, Davids en Reiziger. Omdat ik een goede band met die spelers had opgebouwd, had ik de afspraak gemaakt: als het moment daar is, dan wil ik graag dat jullie je verhaal bij mij doen. Michael Reiziger is de allereerste geweest die openheid van zaken gaf. In een interview in Milaan was zijn boodschap: de oudere spelers verdienen veel meer dan wij en dat klopt niet. Hij weet het niet aan racisme, maar hij zei wel dat je als donkere speler toch net iets meer moet doen dan als blanke speler. Alleen al die opmerking sloeg in als een bom.’

Grootste blunder

‘Ik was nog stagiair en had een interview geregeld met Romario, die toen net van PSV naar Barcelona was gegaan. Tolk, hotel, fotograaf, alles was geregeld. Maar toen we aankwamen, was Romario in geen velden of wegen te bekennen. Op het trainingsveld hoorde Ronald Koeman van ons probleem. Hij zei: “Ja jongens, dit is ook wel een hele slechte timing, hè. De vrouw van Romario zit nu in Rio de Janeiro, dus dan is Romario niet thuis.” Die ging liever stappen dan een interview geven. Op een gegeven moment bemoeide zelfs trainer Cruijff zich ermee: “Je kunt die jongens toch niet over laten komen en vervolgens geen interview geven?” Waarop Romario zei: “Maar trainer, ik had gezegd volgend jaar.”’

Ik en Louis van Gaal

‘Ik was bezig met een artikeltje over Finidi George en had naar Ajax gebeld of ik Van Gaal daar wat over mocht vragen. Na een paar vragen zei hij ineens: “Maar jij bent toch van Revu? Daar praat ik eigenlijk helemaal niet mee, jullie staan op de zwarte lijst.” Dat had te maken met Barend en Van Dorp, die toen nog sportverslaggevers waren bij Revu. Zij waren goed met Cruijff, en het leek wel of zij, net als Johan, anti-Van Gaal waren. Toen ik mijn verhaal inleverde bij de hoofdredacteur, viel ie bijna van zijn stoel dat ik Van Gaal had gesproken. Ik was 24 en stond elke dag bij Ajax langs het trainingsveld. Dat waardeerde hij. “Jij bent er tenminste altijd,” zei hij, “jij ziet wat ik doe.” Tien jaar later vroeg hij of ik zijn biografie wilde schrijven.’

CV

Robert Heukels (49)

Revu

Robert begint in de herfst van 1993 als stagiair. Na vijf jaar sportverhalen voor Revu is hij in 1998 een van de oprichters van Sportweek.

Louis

In de gouden jaren 1993-1997 volgt Robert het Ajax van Louis van Gaal op de voet. In 2009 schrijft Robert de biografie Louis van Gaal, Biografie & Visie.

Wendy

Na een uitstapje in 2014 als teammanager van GA Eagles is Robert sinds het voorjaar van 2015 hoofdredacteur van de glossy Wendy.