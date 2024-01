Wie denkt Max Verstappen wel dat hij is?

Hebben we te zijner tijd allemaal een Max Verstappen-shirt, -pet, -mok of -sjaaltje in huis omdat hij de nieuwe wereldkampioen is? We vroegen het aan drie echte kerels.

Wordt Max wereldkampioen?

Het wordt pas zijn vijfde seizoen in de Formule 1 en dus is hij qua ervaring nog maar een broekie vergeleken met racemonsters als Lewis Hamilton (34 jaar, twaalf seizoenen Formule 1 en vijf keer wereldkampioen) en Sebastian Vettel (31 jaar, twaalf seizoenen en vier keer wereldkampioen). Bovendien is het de eerste keer dat de in België geboren snelheidsduivel een seizoen begint met een Honda-motor in zijn bolide; hoe zal dat technisch gaan? De doelstelling ligt voor de hand dat Max probeert zijn resultaten te verbeteren van vorig seizoen, toen hij al heel knap vierde werd.

Ik heb geen ­behoefte om naar vrouwen te kijken

Max blijkt de betere versie van zijn vader Jos Verstappen. Lijken de twee op elkaar?

Jos was in de jaren 90 onmiskenbaar de raceheld van ons land. Wie een Hollandse coureur moest noemen, noemde trots Jos. Helaas kon papa Verstappen, specialist in de regen, in de Formule 1 geen potten breken. Zoonlief Max doet het stukken beter met zijn fenomenale inhaalmanoeuvres. Uiterlijk lijken de twee ook niet op elkaar. Jos The Boss wordt door de vrouwtjes gezien als stoere playboy. Zoon Max doet volgens de comments op internet met zijn iele gezicht, te brede mond en puntige grote neus denken aan een reptiel. Tweemaal bleek pa Jos niet alleen op het circuit tikken te kunnen uitdelen, maar ook privé. Hij belaagde zijn ex-vrouw in 2009 en zijn toenmalige vriendin in 2012. Max’ vriendin Dilara heeft twee blauwe ogen, maar die had ze al bij geboorte.

Wat moeten we weten over Max Verstappen?

Hij kwam ter wereld in het Vlaamse Hasselt als zoon van Belgische moeder Sophie en Nederlandse vader Jos. Heeft daardoor twee nationaliteiten. Ging na de scheiding bij zijn vader wonen, die met zijn tweede vrouw Kelly een dochter kreeg en nu met zijn derde vrouw Sandy een zoontje verwacht. Max begon in 2005 op 7-jarige leeftijd met karten en werd direct kampioen in de Belgische Miniklasse van het Belgisch kampioenschap. Doorliep alle kartcompetities met groot succes, liet zich zien in de Formule 3 en debuteerde in 2015 in de Formule 1.

Wat vindt Max Verstappen van zichzelf?

‘Ik heb geen behoefte om naar vrouwen te kijken, ik ben zoveel onderweg.’

Wat vinden wij van Max Verstappen?

Hopelijk is hij een betere minnaar dan zijn vader, die in bed net zo vaak crashte als op het circuit.

Wat vinden anderen van Max Verstappen?

JOS VERSTAPPEN racevader

‘Of Max wereldkampioen kan worden, dat weet je nooit. Je moet een auto hebben die op alle circuits mogelijkheden geeft om te winnen; hoe zijn auto er voor staat met de nieuwe motor, weten we op dit moment nog niet. En dus blijven we realistisch en roepen we niet dat we wereldkampioen willen worden. Max gaat uitstekend om met druk en bekendheid. Hij probeert zo hard mogelijk te rijden en een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten. Maar ook hier geldt: het maakt het leven een stuk aangenamer als je een auto hebt die altijd functioneert en als je op de eerste startrij mag vertrekken. Qua aandacht en alles wat er op hem afkomt, maak ik me als vader geen zorgen. Zijn manager Raymond Vermeulen en ik proberen hem zo veel mogelijk uit de wind te houden. Ik denk dat Max sympathiek overkomt in de pers en op het publiek; hij is 21 en blijft daarin leren. Hij heeft niet altijd zin in interviews, helemaal als de resultaten wat minder zijn. Maar ook dat hoort bij topsport. Voor Max ben ik een vader, een vriend, een coach en zijn steun en toeverlaat. Ik ben niet het hele seizoen bij hem, maar wel vaak. Natuurlijk ben ik erbij in Australië op 17 maart, daarna ben ik bij de derde GP in China en bij de zesde in Monaco. Zo hou ik ook wat tijd voor mezelf en voor mijn gezin over. Er komt inderdaad een kleine Verstappen aan; wie weet de nieuwe generatie in de Formule 1, haha. Wat Max niet moet doen dit seizoen? Te veel risico nemen. Het zit in zijn aard om veel te wagen op het circuit, maar hij moet zich de eerste paar wedstrijden een beetje koest houden en zorgen dat hij zoveel mogelijk punten binnenharkt in het begin. Het Red Bull-team komt naar mijn indruk altijd wat later in het seizoen op stoom.’

KELLY VAN DER VEER transseksuele mannengek

‘Wat willen jullie van mij weten over Max Verstappen? Toch niet of ik het bed met hem heb gedeeld? Nou, zo vlot is hij vast niet tussen de lakens. Ik weet wel dat hij een heel goede coureur is. Toch? Het is een leuke jongen om te zien, maar zijn vader vind ik knapper. Max is iets te jong voor mij hoor, hou op, ik ben 38. Nee, ik volg de Formule 1 helemaal niet, ik volg alleen het laatste fashionnieuws en zo. Autocoureurs interesseren me eigenlijk helemaal geen moer.’

KEES JANSMA geen insider

‘Diep in de jaren 70 heb ik voor de NOS Grand Prix-wedstrijden in Brazilië en Argentinië bezocht en grootheden als James Hunt en Mario Andretti geïnterviewd. Sindsdien koester ik een interesse voor autoracen. Ik ben geen insider, maar ik kijk wel veel Formule 1. Jos Verstappen vond ik boeiend, omdat hij een zeer emotionele man is. Max Verstappen lijkt mij een buitengewoon intelligente, scherpzinnige jongen. Hij heeft het eigengereide van z’n vader. In het chauvinisme slaan we soms een beetje door en dan trapt Max Verstappen zelf op de rem door te zeggen dat het anders en beter moet. Die kritische noot vind ik prettig aan hem. Hij is vriendelijk en toegankelijk, maar niet te. Hij waakt ervoor dat mensen met hem aan de wandel gaan en ik proef aan hem dat hij scherp inschat aan wie hij wat kan toevertrouwen. Hij komt erg volwassen over in de media.’