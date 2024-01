Deze keer: misdaadjournalist Wouter Laumans over Willem Holleeder en Morgan de moordende hippiezoon.

Beste verhaal

‘In 2012 schreef ik een portret over Morgan Schreurs. Dat is de zoon van Huib Schreurs, een bekende naam uit de Amsterdamse hippiescene die later onder andere directeur van Paradiso en De Groene Amsterdammer was. Morgan had in 1999, tijdens een met drugs doordrenkte nacht in Brussel, een 26-jarige moeder van twee jonge zoontjes vermoord door haar met de asla van een kachel op haar hoofd te slaan. Daarna roofde hij haar huis leeg en stal haar auto. Morgan was dertien jaar op de vlucht voor justitie geweest voordat hij werd opgepakt. Wat ik vooral een fascinerende vraag vond: als je zoiets gruwelijks op je geweten hebt, hoe kun je dan dertien jaar lang met jezelf leven? Later heeft hij gezegd dat pas toen hij in de cel zat, hij eindelijk een nacht kon doorslapen.’

Misdaad

‘Revu heeft een grote traditie als het gaat om schrijven over de mensen achter de nieuwsverhalen. Een voorbeeldje: de verhalen die Paul van Gageldonk in de jaren 90 maakte over de hooligans van Feyenoords harde kern, las ik ademloos uit. Vooral omdat hij een beeld poogde te schetsen van wat voor soort mensen dat waren en hoe ze in het leven stonden. Hij ontsloot daarmee een wereld die voor de meesten van ons gesloten is. De kale feiten zijn de feiten, maar hoe heeft het allemaal zo kunnen gebeuren en hoe gaan mensen daar verder mee om? Als je een verhaal schrijft over drugshandel, kun je heel snel verzanden in geklets over hoeveelheden kilo’s. Maar de persoonlijke ontwikkeling van iemand die in die handel zit, vind ik een vele malen interessanter verhaal. Dat is echt iets dat ik bij Revu heb geleerd.’

Grootste blunder

‘Dat ik me niet sterker heb verzet tegen Willem Holleeder als columnist (Holleeder schreef tussen 2012 en 2013 in totaal 26 columns voor Nieuwe Revu, red.). We kregen met Erik Noomen een nieuwe hoofdredacteur. Hij wilde graag Holleeder inlijven als columnist en vroeg aan mij of ik contact met hem kon leggen. We spraken af in een café in de Jordaan. Willem had er wel oren naar. Na dat gesprek heb ik tegen Erik gezegd: “Ik zou het niet doen.” Niet zozeer vanwege de man z’n criminele staat van dienst, maar omdat hij van tevoren al had gezegd dat hij in zijn columns niks nieuws ging vertellen. Achteraf heb ik me daar niet hard genoeg tegen verzet. Maar goed, achteraf kijk je natuurlijk een koe in z’n kont.’

CV

Wouter Laumans (44)

Revu

Wouter is tussen 2010 en 2013 redacteur en schrijft veel over misdaad.

Mocro Maffia

Gedurende zijn Revu-tijd schrijft Wouter veel over de Mocro Maffia. Met Marijn Schrijver brengt hij in 2014 de gelijknamige bestseller uit.

Wraak

De opvolger is inmiddels uit: voor Wraak hebben Laumans en Schrijver zich kunnen beroepen op talloze ontcijferde pgp-berichten.