Overschatte mensen: De Nederlander

In de oorlog waren praktisch alle Nederlanders fout. Ze gooiden bloemen naar de moffen. Toen het ernaar uitzag dat de geallieerden op komst waren, hadden ineens alle Nederlanders in het verzet gezeten, de lafaards. De Nederlander is altijd een hypocriete, leugenachtige, trouweloze, achterdochtige, egocentrische, dubbelhartige, bekrompen, humorloze, psychopatische, paranoïde, anhedonische, irritante klootzak geweest. Vraag aan een Nederlander hoe laat het is en hij denkt dat je z’n horloge wil stelen. Vraag aan een Nederlander of hij een vriendinnetje heeft en hij denkt dat je eigenlijk suggereert dat hij homoseksueel is. Vraag aan een Nederlander wat hij van Ajax vindt en hij denkt dat je een undercover Feyenoord-supporter bent.

En het Nederlandse wijf is geen haar beter. Ze is veel te lang, haar tanden zijn te groot, ze heeft geen verstand van zich aantrekkelijk te kleden en ze is ervan overtuigd dat ze een feministe is omdat ze met één hand in staat is om haar okselhaar te vlechten, terwijl ze met de andere hand masturbeert met in haar fantasie Ryanne van Dorst die aan de kut likt van een dikke, vadsige, lelijke, getatoeëerde troela met zes piercings in haar purperen clitoris.

De Nederlander houdt niet van z’n partner, z’n kinderen, z’n vrienden, z’n eigen huis, of z’n dorp of stad, behalve als die stad Amsterdam is. De Nederlander is iemand die een Amsterdammer wil zijn, en als hij het werkelijk is, dan is hij tevens de meest arrogante hufter ter wereld, en als hij het niet is, is hij jaloers op de Amsterdammers, omdat die allemaal rijk zijn, allemaal voor of achter de schermen van de tv werken, en er allemaal van overtuigd zijn dat er buiten Amsterdam geen leven op aarde bestaat.

De Nederlander is iemand die een Amsterdammer wil zijn, en als hij het werkelijk is, dan is hij tevens de meest arrogante hufter ter wereld

De Nederlander, uit welk gat hij ook gekropen mag zijn, kijkt neer op ieder ander land. Frankrijk stinkt naar kaas, Engeland stinkt naar bier zonder schuim, Amerika stinkt naar Trump en het is vooral België dat stinkt naar alles en nog wat, met als enige reden dat de Nederlander barst van de afgunst als het over de Belgen gaat, want de Belgen zijn leuker, mooier, verstandiger, prettiger, grappiger en op z’n minst honderd keer aantrekkelijker dan de Nederlanders. Geen enkele Nederlander heeft ooit een goeie Belgenmop verzonnen, maar als om het even welke Belg begint aan een reeks Hollander-moppen, dan ligt iedereen in een deuk van het langdurige lachen.

De Nederlander is door z’n eigen schuld op sterven na dood en de gieren cirkelen al om het amechtige halve lijk. À propos, m’n vriendin Lena is Nederlandse én Amsterdamse. Wat een schitterende uitzondering op de regel! Ze is dan ook verhuisd naar België, waar ze in Gent, aan de zijde van haar Belgische supervriend, een leven leidt dat ze onmogelijk in het zieltogende Nederland had kunnen leiden.